Türkiye’de yeni FinTech girişimlerinin sayısı azalırken yatırım artıyor

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin güçlü bankacılık sektörü, teknolojik altyapısı, finans sektöründeki bireysel ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme oranının artmasına zemin hazırlarken FinTech ekosisteminin gelişimini hızlandırdı. Temmuz itibarıyla 1.8 milyon POS cihazı, 52 bin ATM ve 158 milyon 642 bin banka kartına ulaşıldı. Pandemiyle artan temassız ödeme oranı yüzde 50’yi aştı. Bu göstergelerin artışını sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle pandemi etkisiyle finans sektöründe değişen ihtiyaçlar, ürün ve hizmet uygulamalarında dijitalleşmeyi arttırdı. Uzaktan müşteri edinimiyle bireysel müşterilerin kimlik tespiti, sözleşme süreçlerinin fiziki yürütülmesi zorunluluğu kalktı. E&Y raporuna göre Türkiye, internete ve akıllı telefonlara erişimi yüksek, genç ve kalabalık nüfusu ile, Finansal Teknoloji (FinTech) sektörünün gelişmesine elverişli ortam sağlıyor. FinTech’in itici güçlerinden e-ticaret ve dijital bankacılık kullanımı da 2015’ten beri arttı. Türkiye’de bankaların mobil ve internet bankacılığı kanallarının banka dışı FinTech uygulamalarından daha yaygın kullanıldığı görülüyor. Para transferi, en çok kullanılan FinTech ürünü.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin 2021 sonu yayımladığı durum raporuna göre, Türkiye’de FinTech şirketlerinin sayısı 520’ye ulaştı. Girişim ekosisteminde her yıl kurulan girişimlerin yüzde 9’u, FinTech dikeyinden çıkıyor. Bu, Türkiye’de son yılların en cazip ve dinamik sektörlerinden birinin FinTech olduğunu, büyüme eğiliminin süreceğini gösteriyor. Yılın ilk yarısında Türkiye’de toplam 1.4 milyar dolar yatırım alan 157 girişimin arasında, toplam 63 milyon dolar yatırım alan 23 FinTech girişimi bulunuyor. Sürekli ve hızlı yeni oyuncuların girdiği sektör, Orta Vadeli Program’da yer aldı. Dijital TL için testler başlayacak, finansal teknoloji alanında uzun vadeli strateji açıklanacak ve yatırımcılara Türkiye FinTech Rehberi hazırlanacak.

43.6 MİLYAR DOLAR

KPMG’nin “Pulse of Fintech” raporuna göre FinTech’e küresel yatırım, 2021’in ilk yarısında 3 bin 372 işlem ile 111.2 milyar dolar seviyesindeyken bu yılın ilk yarısında 2 bin 980 işlem ile 107.8 milyar dolara geriledi. Yatırımlar Amerika ve EMEA bölgelerinde düşerken Asya-Pasifik bölgesinde, özellikle Avustralya merkezli Afterpay’in Block tarafından 27.9 milyar dolara satın alınması dahil birkaç büyük M&A işlemi sonucunda yeni bir rekor seviyeye ulaştı. 2022’nin ilk yarısında FinTech yatırımlarında en büyük payı 43.6 milyar dolarla ödemeler alanı oluştururken bunu 14.2 milyar dolarla kripto takip etti.

KPMG Türkiye Dijital Finans ve Fintech Lideri ve şirket ortağı Sinem Cantürk, “2021 sonunda FinTech piyasasındaki iyimserlik, 2022’nin ilk yarısında, Rusya-Ukrayna çatışması, tedarik zinciri zorlukları, yükselen enflasyon, faiz oranı belirsizliklerinin hem kamu hem özel şirketleri olumsuz etkilemesiyle durgunluk endişelerinin ortaya çıktığı ortama dönüştü. 2022’nin ikinci yarısına girerken yatırımcıların daha fazla gelir artışına, kârlılığa ve nakit akışına odaklanmasıyla piyasadaki zorlukların sürmesi bekleniyor. Ancak olgun sektörlerin konsolidasyon görmesi ve değerlemeler üzerinde aşağı yönlü baskının olduğu ortamda yatırımcıların cazip fırsatlar araması nedeniyle birleşme, satın alma faaliyetleri büyümek için iyi konumda bulunuyor” dedi.

(Fatih Kemal Ebiçlioğlu - Hande Sarıdal)

UÇTA UCA ÖDEME DENEYİMİ OLACAK

Koç Holding şirketlerinden Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Ödero markasıyla ödeme hizmetleri vermeye başlıyor. Token Finansal Teknolojiler, sahada 800 bine yakın Beko markalı POS cihazıyla yüzde 50 üzerinde pazar payına sahip ve kuruluşundan bu yana POS cihazlarındaki başarısını yeni ürünlerle destekleyecek.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Token Finansal Teknolojiler’in iştiraki şirketimiz, Token’ın fiziksel ödeme cihazları ile verdiği hizmeti, online ödeme ve elektronik para tarafına taşıyarak uçtan uca ödeme deneyimi sağlayacak. Türkiye’de Ödero markamızla yaptığımız çalışmalara yurtdışında Odero markamızla uluslararası boyut kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ Genel Müdürü Hande Sarıdal, “2021’de ülkemizde e-ticaret hacmi yüzde 69 artarak 381.5 milyar TL gerçekleşti. Biz de bu alanda çalışmalara hız veriyoruz. Yenilikçi hizmetlerimizle e-ticaret yapan veya başlamak isteyen küçük-orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmanın yanı sıra son kullanıcının güvenli şekilde online alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

(Ayşenur Hıçkıran)

METAVERSE SİSTEMİNDE BANKA ŞUBESİ AÇILACAK

DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB ve Atlas Space, metaverse evreninde Türkiye’nin yerli ortaklıkla hayata geçirilen ilk banka şubesini açmak için güç birleştirdi. Yakın zamanda hayata geçecek Metaşube, ilk etapta müşteriler için yeni bir bilgilendirici temas noktası olacak, zaman içinde gelen geri bildirimlerle geliştirilecek.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “DenizBank olarak geleceğin ekonomisini şekillendirecek altyapının metaverse’te olduğunu biliyor ve müşteri deneyimini bu dünyada ileri taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

(Hakan Özat)

UPTION İLE AVRUPA’YA KOLAY PARA TRANSFERİ

Aktif Bank iştiraki olarak dünyada 176 ülkede, 400 binden fazla işlem noktasıyla hizmet veren UPT’nin UPTION uygulaması, UPTION Avrupa Hesabı’nı kullanıcılarıyla buluşturuyor.

T.C. vatandaşı müşterilerine Avrupa’da geçerli IBAN tahsis eden UPTION, Avrupa Hesabı’yla Avrupa’daki banka hesaplarıyla kolay ve hızlı para transferi imkânı tanıyor. UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “UPTION kullanıcıları tutardan bağımsız, 1 Avro ödeyerek Avrupa’dan para alıp gönderebiliyor. Freelance sistemi, her geçen gün pek çok kişinin tercihi olmayı sürdürüyor. Freelance çalışanlara da fayda sağlamış oluyoruz” dedi.