Türkiye’de Yılın Otomobili için 33 aday yarışacak: İşte o adaylar...

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 07:00

Otomotiv Gazetecileri Derneği'den (OGD) yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için aday otomobiller belli oldu. Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil Yılın Otomobili için yarışacak.

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi ve Yılın Basın Lansmanı kategori kapsamında özel ödül verecek.

İşte bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için belirlenen adaylar...

Alfa Romeo Tonale

Audi e-tron GT

Audi e-tron

BMW 2 Active Tourer

BMW 7 Serisi

BMW X1

BMW X7

Citroen C4 X

Dacia Jogger

DS 4

Fiat 500 e

Hyundai ioniq 5

Kia EV6

Kia Niro

Lexus NX

Lexus RX

LR Range Rover

LR Range Rover Sport

Maserati Grecale

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz SL

Mercedes-Benz GLC

MG4

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 308

Peugeot 408

Suzuki S-Cross

Skoda Fabia

Subaru Solterra

Toyota Yaris Cross

Toyota Corolla Cross

Volvo C40 Recharge

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7 yıldır Türkiye otomotiv sektöründe büyük çekişme ve heyecan içinde geçen yarışmanın bu yıl da aynı duygular içinde geçmesini beklediklerini belirterek, “Otomotiv sektörünün büyük önem verdiği bu yarışma ilk gününden itibaren değer gördü. Tüm bileşenlerin ve paydaşların dikkatli bir şekilde takip ettiği Türkiye’de Yılın Otomobili seçimini sekizinci kez düzenlemek büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.