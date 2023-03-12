Türkiye’de Yılın Otomobili için 33 aday yarışacak: İşte o adaylar...
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili için 33 aday yarışacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Otomotiv Gazetecileri Derneği'den (OGD) yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için aday otomobiller belli oldu. Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil Yılın Otomobili için yarışacak.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi ve Yılın Basın Lansmanı kategori kapsamında özel ödül verecek.
İşte bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için belirlenen adaylar...
- Alfa Romeo Tonale
- Audi e-tron GT
- Audi e-tron
- BMW 2 Active Tourer
- BMW 7 Serisi
- BMW X1
- BMW X7
- Citroen C4 X
- Dacia Jogger
- DS 4
- Fiat 500 e
- Hyundai ioniq 5
- Kia EV6
- Kia Niro
- Lexus NX
- Lexus RX
- LR Range Rover
- LR Range Rover Sport
- Maserati Grecale
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz SL
- Mercedes-Benz GLC
- MG4
- Nissan X-Trail
- Opel Astra
- Peugeot 308
- Peugeot 408
- Suzuki S-Cross
- Skoda Fabia
- Subaru Solterra
- Toyota Yaris Cross
- Toyota Corolla Cross
- Volvo C40 Recharge
"OTOMOTİV SEKTÖRÜ BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7 yıldır Türkiye otomotiv sektöründe büyük çekişme ve heyecan içinde geçen yarışmanın bu yıl da aynı duygular içinde geçmesini beklediklerini belirterek, “Otomotiv sektörünün büyük önem verdiği bu yarışma ilk gününden itibaren değer gördü. Tüm bileşenlerin ve paydaşların dikkatli bir şekilde takip ettiği Türkiye’de Yılın Otomobili seçimini sekizinci kez düzenlemek büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.
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