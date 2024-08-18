Türkiye’nin 2035’e kadar DRES hedefi 5 bin MW

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından son dönem en çok konuşulan yatırım alanlarından biri denizüstü rüzgâr enerjisi santralları (DRES). Bu kapsamda Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, ortak bir çalışmaya imza atarak “Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri”ni yayımladı.

YERLİ ÜRETİCİYE KATKI

Bugün 12 bin megavat (MW) kurulu güce sahip RES’lerin 2035’te 29 bin 600 MW’ye ulaşacağını, bunun içinde DRES’lerin payının ise 5 bin MW olmasının hedeflendiğini belirten ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, “Bu hedef, Türkiye’nin keşfi yapılmış DRES potansiyelinin 15’te 1’ine karşılık geliyor” dedi.

DRES’lerin maliyetinin karadaki RES’lere göre 3-4 kat yüksek olduğunu ancak verimlilik, kapasite gibi üstünlükleri sayesinde daha çok elektrik ürettiklerini belirten Kalaycı, ayrıca bu yatırımların güçlü siparişleriyle birçok yerli üreticiyi destekleyeceğini vurguladı. Bu tür yatırımların çevreye etkileriyle ilgili güncel tartışmaları ve eylemleri de yorumlayan Kalaycı, şu noktaya dikkat çekti: “DRES yatırımları konusunda da çevre tartışmaları aynen karasal yatırımlarda olduğu gibi gerçekleşiyor. Bunu tamamen engellemek kolay değil elbette ancak şeffaf ve katılımcı bir proje geliştirme süreci olası tepkileri en aza indirecektir. DRES’ler, başta kuzey Avrupa olmak üzere çevre standartları yüksek tüm gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülebilir enerji üretimi için kullanılıyor.”