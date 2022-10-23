Türkiye’nin 9 aylık ihracatının 16,7’si demir-çelik

23 Ekim 2022 Pazar, 11:19

Türkiye’nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaşırken, Ocak-Eylül döneminde 188 milyar dolara, son 12 ayda ise 252 milyar dolara yükseldi. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ile çelik sektörü eylül ayında yaklaşık 3 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar doları aşan katkısıyla Türkiye ihracatına önemli destek sundu. 9 aylık dönemde Türkiye’nin toplam ihracatından demir ve demir dışı metaller yüzde 6,6’lık, çelik sektörü ise 10,1’lik pay almayı başardı.

Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü eylül ayında yüzde 3,6’lık yükselişle 1 milyar 189 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ilk 9 ayda yüzde 26,5 oranında artış ile 11 milyar 114 milyon dolarlık ihracata imza attı. Çelik sektörü ise eylülde tüm dünya ülkelerinde yaşanan küresel talepteki düşüşün de etkisiyle yüzde 31,3 azalışla 1 milyar 776 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sektörün 9 aylık performansı yüzde 8,7 artış ile 17 milyar 82 milyon dolar oldu.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) de bu periyotlarda Türkiye ihracatına önemli katkı sağladı. Eylül ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,3’lük artışla 71,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 20,4’lük azalışla 236,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül ayları ADMİB’ten yapılan ihracat rakamları incelendiğinde ise, demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 9,4 artışla 671 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 7,3 artış ile 2 milyar 145 milyon dolar oldu.

“DEMİR-ÇELİK SEKTÖRLERİMİZDE CİDDİ BİR TALEP ARTIŞI BEKLİYORUZ”

Tüm dünyada ham madde tedarikindeki sıkıntıların devam ettiğini, yüksek emtia ve enerji fiyatlarından, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımalarına kadar birçok sebepten dolayı arz ve talebin düştüğünü kaydeden ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, her koşulda oluşabilecek yeni fırsatları yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Demir ve demir dışı metallerin ürün çeşitliliği ve üretim kabiliyetiyle istikrarlı artışına devam ettiğini ifade eden Tosyalı, “Çelik ise tüm dünyada belli periyotlarla talepte yukarılara çıkıyor. Özellikle son 3-4 aydır küresel talep zayıfladı. Fakat bizim yaşadığımız düşüşler rakip ülkelere oranla daha makul seviyelerde” dedi.

Türkiye için yeni risklerle birlikte, yeni fırsatların da doğabileceğini, bu duruma hazırlıklı olmamız gerektiğine dikkat çeken Tosyalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa sert bir kış dönemi geçirecek. Enerji krizi üretimlerini önemli ölçüde etkileyecek. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik sektörlerimizde ciddi bir talep artışı bekliyoruz. Ayrıca enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşüm konusunda zorluklar yaşıyor. Ancak önümüzde ‘Yeşil Mutabakat’ gibi iddialı bir hedef bulunuyor. Dünyanın üretimde belirlediği değişim süreçlerine uyum sağlamak için adımlarımızı önceden atmaya başladık. Meyvelerini de ilerleyen dönemde almak istiyoruz. 2023 ve sonrasında ortaya çıkacak riskleri doğru yönetip muhtemel fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz halinde hem sektörlerimiz hem de Türkiye ihracatı hedeflerin üzerinde bir başarıya ulaşabilir.”

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜN DEMİR ÇELİK ÇUBUK OLDU

Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik sektörlerinin eylül ayı sektörel ihracatı ürün grubu bazında incelendiğinde; demir çelik çubuğun 366,8 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ürünü 290,4 milyon dolar ile demir çelik diğer, 231,5 milyon dolar ile demir çelik boru izledi.

ADMİB’in 2022 yılı eylül ayı ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik boru 51,3 milyon dolar ihracatı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 40,8 milyon dolarla demir çelik yassı kaplama ve 34,9 milyon dolar ile demir çelik diğer takip etti.

ROMANYA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Eylülde Türkiye geneli sektörel ihracatta en başarılı ülke 235,5 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 193,1 milyon dolar ile Romanya, 163,7 milyon dolar ile İsrail izledi.

ADMİB’in 2022 yılı eylül ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Romanya’nın 26 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi, 22,7 milyon dolarla İsrail ve 20,6 milyon dolarla Irak takip etti.