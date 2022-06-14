Türkiye'nin risk primi yeniden rekor tazeledi: Ekonomist Duran Bülbül: 'Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan kötü durumda'

14 Haziran 2022 Salı, 18:31

Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren beş yıllık CDS’leri rekor kırmaya devam ediyor. 24 Mayıs 2022'de 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviye olan 731 puana ulaşmıştı. Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımlar sonrası döviz kurları dalgalı bir seyir izliyor.

EN SON 2008'DE BU SEVİYELERE ÇIKTI

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de güniçi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

CDS’nin bu seviyelere çıkması Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi etkileyeceği düşünülürken Hazine'nin dolar cinsi borçlanmalarında faizin yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin CDS'si en son etkisini derinden hissetiren 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeydi.

Pris priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

Ekonomist Duran Bülbül, Türkiye'nin kredi risk priminin neden yükseldiğini ve yatırımcıların azalma nedenlerini Cumhuriyet TV'de anlattı.

Ekonomist Duran Bülbül, "Türkiye'de ciddi bir şekilde Düyûn-u Umumiye daha kötü durumda Türkiye kurtuluş savaşı döneminde daha kötü durumda. Bunun birilerinin görmesi gerekiyor. Ama sanıyorum gördüklerinde çok geç olacak. Türkiye'de CDS priminin bu ölçüde olmasının altındaki nedenini mevcut döviz ihtiyacı dikkate alındığında olumsuz bir duruma işarettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reel ilerideki önemli bir azalış yatırımcıların son 5 yılda Türkiye'den ciddi bir çıkışına neden oldu. Bu da döviz ihtiyacımızı arttırdı" açıklamasında bulundu.