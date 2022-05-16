Türkiye'nin risk primi zirvede

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:40

Türk lirası, dolar karşısındaki kayıplarını sekizinci gününe taşırken yılın en düşük seviyesini gördü. BloombergHT'nin haberine göre zirve en son 14 yıl önce görülmüştü.

Kredi temerrüt takasları yükselişini sürdürürken 2008’den bu yana en yüksek düzeyi test etti. Türkiye'nin risk primi son küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Doların 15,6340 zirvesine ulaştığı gün 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) gün içinde 714 baz puanı gördü. Bu seviye Ekim 2008'den bu yana risk priminde görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ekim 2008'de Türkiye'nin risk primi 832 baz puanı görmüştü.

Türkiye'nin risk primi yükselişe geçerken, Dolar/TL kurunda da yükseliş izlendi. Dolar/TL kuru yüzde 1'e yakın yükselişle 15,63 seviyesinin üzerini test etti.