Türkiye'nin tahıl ambarı Konya ve Niğde'de ekmeğe zam
Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya ve Niğde'de ekmeğe zam geldi. Konya’da 200 gramı 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı 5 liraya, Niğde’de 3,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı ise 4,5 liraya çıktı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından temel ihtiyaç ürünlerine zamlar devam ediyor. Türkiyenin "tahıl ambarı" olarak nitelenen Konya ve komşu ili Niğde’de ekmeğe zam geldi.
KONYA'DA 5, NİĞDE'DE 4,5...
Konya’da 4 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya, Niğde’de ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldi.
GİRDİ MALİYETLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Duvar'da yer alan habere göre, ekmek zammına ilişkin açıklama yapan Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, "200 gram ekmek 3,5 TL’ydi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunduğumuz tarife 5 TL’ydi ve bugün karar alındı. 200 gram ekmek 15 Haziran’dan itibaren 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Girdi maliyetlerden dolayı bu zammı yapma kararı aldık" dedi.
4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK EKMEK GİDERİ 1.200 TL
Konya’da son bir yılda ekmeğe yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini söyleyen Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. Son bir yılda ekmeğe üst üste yapılan zamlar yüzde 100’ü aştı" diye konuştu.
"Artan maliyetler fırıncı esnafımızı zor durumda bırakırken, yoksullukla boğuşan halkımız ise ekmek bile almakta zorlanır hale geldi" diyen Ekici, "4 kişilik bir ailenin ayda sadece ekmeğe verdiği para bin 200 lirayı aşıyor. Fırıncı esnafımızın maliyetlerinin bir an önce düşürülüp, vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe ulaşması sağlanmalı" ifadelerini kullandı.
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