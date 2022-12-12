TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tatil yapma hayalinden uzaklaşan yurttaş için destek istedi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’de yurttaşın tatil hayalinin kalmadığını belirterek iç turizmin desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtımı için kurduğu 400 milyon dolar bütçeli Turkiye Tanım Ajansı’nın (TGA) iç turizme de ağırlık vermesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Yurttaşın tatile gidebilmesi için otel fiyatlarını düşürecek destekler verilebilir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da dahil olduğu hareketli bir seçim döneminden sonra yeniden yaklaşık 11 bin üyeli TÜRSAB’a yeniden başkan olan Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe önümüzdeki yıllarda büyümenin devam edeceğini söyledi. Bağlıkaya gerilimli seçim sürecinden turizmdeki beklentilerine kadar çeşitli konularda Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Yurtdışı turizmde fiyat belirleme konusunda sıkıntı yaşanmadığını en büyük sorunun iç piyasada olduğunu belirten Bağlıkaya, orta sınıf ve sabit ücretlinin alım gücündeki erimeyle birlikte toplumun büyük kesimi için tatilin hayal olduğunu belirtti. Bunun için bakanlık tarafından kurulan ve 400 milyon dolar bütçeye sahip olan Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) iç turizmi geliştirmek ve yurttaşların tatil yapabilmesini sağlamak için çeşitli sübvansiyonlar yapabileceğini dile getiren Bağlıkaya, şunları söyledi:

- Hem bakanlığımızın hem de TGA’nın görevlerinden birisi bu olmalı. Dolayısı ile teşvik, sübvansiyon, otellerin fiyatlarını düşürecek sistemler gibi uygulamaları TGA önerebilir ve uygulayabilir. Bütçesi buna uygun.

- Yurttaşlarımız da elinden geldiğince erken rezervasyona yönelmelidir.

BAKANLIK SEKTÖRÜ BÖLÜYOR

Seçim döneminde bakanlıkla yaşanan gerginlikleri de değerlendiren Bağlıkaya, Bakan Ersoy’un kongreye davet edildiği halde gelmediğini belirtti. Buna karşın Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) gibi otelci birliklerinin kongrelerine katıldığını hatırlatan Bağlıkaya, bakanlığın sektörü birleştirmek yerine böldüğünü aktardı. Bağlıkaya, şunları söyledi:

- Bu ülkeye turistin yüzde 80’i hâlâ acentelerle geliyor. “Otelimiz var turist geliyor zaten” demekle olmaz. Bizim sektör olarak birlik olmamız gerekirken en üst kademe, sektörü bölmeye çalışıyor. Bizim sorunumuz yok kimseyle. Kaleyi savunmaya çalışıyoruz.

- TGA’nın yurtdışında bir avantajı yok bize. Rakip ülkelerimizde bu gibi kurumların 100 milyon dolar civarında bütçesi varken TGA’nın 400 milyon bütçesi var ve başında bir iç turizmci var. Otelciler de TGA’dan şikâyetçi ama kimse bakanlıkla kötü olmamak için konuşamıyor.

- Turizmcinin parasıyla fuar yapıp sonra o fuarda bize stand satıyorlar. Para bakanlığın en son işi olmalıyken en önemli işi oldu.

OTELLER DOLARLA DA FİYAT VEREMİYOR

İzmir’de düzenlenen 16. Ticaret ve Turizm Fuarı’nda sorunlarını dile getiren oteller ve dernekler artan maliyetlerden yakınarak TL’den sonra artık dövizle de fiyat veremediklerini söyledi. Döviz kurunun maliyetler kadar artmadığını söyleyen Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, “Fuarda oda sayısı bile veriyoruz acentelere ama fiyat veremiyoruz. Asgari ücret, elektrik ve doğalgaz fiyatları gibi birçok temel gidere zam bekliyoruz. Şubat’a kadar fiyat veremeyiz” dedi.

15 Ocak’a kadar fiyat vermediklerini söyleyen Büyük Mardin Otelleri Genel Müdürü Aslan Paşaoğlu ise “Gıda enflasyonu her ay rekor kırmaya devam ederken nasıl fiyat belirleyeceğim ki? Yıl içindeki fiyatlarımız da en az yüzde 40 değişiyor” dedi.