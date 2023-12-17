Tütün ve alkole 'teminat şartı' geliyor!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ve alkollü içki üretimi yapanlardan teminat alınması amacıyla tebliğ taslağı hazırladı. Taslak ile alınacak teminat tutarları belirleniyor. Buna göre tesis kurma uygunluk belgesi almak ya da üretim tesisini devralmak amacıyla başvuru yapanlardan sigara kategorisinde 50 milyon TL teminat alınacak.

Alkollü içki sektöründe, tesis kurma izin belgesi ve/veya üretim izin belgesi bulunanlar ile tesis kurma izin belgesi almak ya da üretim tesisini devralmak amacıyla başvuru yapanlardan fermente alkollü içki ana kategorisinde toplam 20 bin litre ve altında yıllık kapasitesi olanlardan 5 milyon TL, 20 bin litre üzeri, 300 bin litre ve altında yıllık kapasitesi olanlardan 10 milyon TL, 300 bin litre üzeri yıllık kapasitesi olanlardan 30 milyon TL, distile alkollü içki ana kategorisinde yıllık kapasiteye bakılmaksızın 50 milyon TL teminat istenecek. Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 5 milyon TL teminat alınacak.

‘İDEOLOJİK AYARLI’

Teminat tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Teminatları yatırmayanların belgesi askıya alınacak. Tebliğin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Tebliği değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Sektör ayağa kalktı. Çünkü yerli alkol üretimini bitirmek istiyorlar. İdeolojik ayarlı bir tebliğ ile karşı karşıyayız” dedi.

Bu düzenlemenin şarap üreticilerine üzüm sağlayan çiftçilerin de ürünlerini yok pahasına satmasına neden olacağını anlatan Aygun, “Çiftçimizin ekmeği ile oynuyorlar. Amaç yerli ve milli şarap üreticimizi yok etmek. Özellikle ülkemizin küçük ve orta ölçekli şarap üreticisine göz dikmişler” diyerek tepki gösterdi.