Üç boyutlu yazıcı firmaları için hayatta kalmak zor

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Üç boyutlu yazıcıların üretebileceği şeyler, yüzme havuzu ve peynir gibi orijinal şeylerden, vücut parçaları gibi yaşamsal şeylere kadar değişiyor. Bu şeyler, jet motor parçaları ve evler gibi ekonomik önemli olan uygulamaları da kapsıyor.

CNBC'nin haberine göre, üç boyutlu yazıcı teknolojisi son 10 yılda hızla gelişse de, Shapeways ve Makerbot gibi şirketlerin finansal başarısı için aynı şey söylenemedi. Shapeways için, fikir on yıl önce Hollanda'da Philips'in elektronik tasarım bölümünde ortaya çıktı. Daha sonra 2012 yılında Long Island City'deki 50 tane yazıcısı olan bir fabrikayla,tüketiciler tarafından tasarlanmış yılda milyonlarca ürün üreterek, ABD'ye üç boyutlu yazıcıyı getirmiş oldu. Bu ürünler, sanattan modaya, tıbbi ürünlerden robotiğe birçok alanı kapsıyor.

Şirket ilk kurulduğunda çalışanlar tek tuş ile cisim elde etmek konusunda oldukça heyecanlıydı, ancak 4x4 bir küp elde etmenin 100 dolar olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndüler. Bu noktadan sonra Şirket kurucuları maliyeti düşürmenin yollarını aramaya başladılar. Üç boyutlu yazıcılarla ilgili olarak üreticiler, teknolojinin geleneksel endüstriyel üretimin yerini çabuk alacağını düşünüyordu. Ancak birçok ezberbozan teknoloji gibi, yenilikçi inovasyon da geleneksel endüstrinin maliyet yapısıyla yarışabilmek için hala çok uzak.

Ekim 2021'de, Shapeways, Galileo Acquisition Corp şirketi ile birleşerek, 'boş çek şirketi' (SPAC) çılgınlığına katılmış oldu ve halka açıldı. Ancak bu anlaşmadan sonraki performansı, aynı yolu izleyen birçok diğer şirket gibi, çok kötü gitti.

Üç boyutlu yazıcı fikri, ezberbozan firma hisselerine yatırım yapmaya hevesli. Şu an Shapeways ve Stratasys'in sahibi, Cathie Wood'un Ark Invest şirketinin ilgisini çekti. Düşüşe geçen hisselerden en çok yara alan Ark Invest'in üç boyutlu yazıcılardan elde ettiği kar 2016'dan beri yükselişte. Bu arada şirket tek alanda iş yapmıyor. Microsoft gibi teknoloji devlerinde de hisseleri var.

Relativity Space yöneticisi Tim Ellis'e göre, roket üretimini üç boyutlu yazıcılarla yapmak için geleneksel roket üretiminden çok daha az parça gerekiyor ve basitleştirilmiş arz zinciri sayesinde 60 günden kısa sürede tamamlanabiliyor. Ellis, 2021 yılında roket üretimi planının Boeing C-17 uçağı üretimine çevrildiğini söylüyor.

Schouwenburg'e göre teknoloji gelişti ve daha az maliyetli bir hal aldı ancak geleneksel üretimin yerini tamamen alamadı. Fakat önümüzdeki 10 yılda daha faza gelişim bekleniyor.