Üç işçi yaşamını yitirmişti... AKP’li şirket iki ihale birden aldı!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 06:48

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 Temmuz’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu isale hattı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan üç işçi yaşamını yitirdi. Söz konusu projenin ihalesini alan şirketler arasında Makrotel İletişim İnşaat ve Sistem 2023 Yapı’nın yanı sıra Sosyal Mühendislik İnşaat şirketi de yer alıyor. Konuya ilişkin soruşturma sürerken eski AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın aile şirketi Soysal Mühendislik, Türkiye Varlık Fonu’na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nden (BOTAŞ) iki ihale birden aldı. Önceki gün yayımlanan ihale sonuçlarına göre BOTAŞ, 24 Nisan’da Konya Cihanbeyli’de doğalgaz boru hattı projesi için ihaleye çıktı. Altı geçerli teklifin olduğu ihaleyi 189 milyon 320 bin TL’ye Soysal Mühendislik İnşaat şirketi aldı. BOTAŞ’ın 2 Mayıs’ta Isparta Şarkikarağaç’a doğalgaz boru hattı projesi için çıktığı ihaleyi yine Soysal Mühendislik İnşaat şirketi aldı. Bu ihalenin bedeli ise 179 milyon 320 bin TL.

BEDELİ 1 MİLYAR TL

Mallı, yakın zamanda şirketin ortakları arasında yer alıyordu. Şirketin şimdiki ortakları ise Muhammed Hafız Osman Mallı ve Salih Mehmet Mallı’dan oluşuyor. Şirket bugüne dek birçok içme suyu, boru hattı ve altyapı ihalesine imza attı. Şirketin kamudan aldığı ihalelerin bedeli 1 milyar 845 milyon 542 bin TL. Ayrıca şirket geçen ay İstanbul Arnavutköy’de Kanal İstanbul güzergâhındaki “Dursunköy 2. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi” ihalesini aldı. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 250 milyon TL.