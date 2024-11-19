CHP ziyareti sonrası Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 'Bir haftalık geçim için bile yeterli değil'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:54

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK başkanlarını makamında ağırladı. Görüşme sonrası Türk-İş Başkanı Ergin Atalay çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte grup başkanvekillerini ziyaret edeceklerini belirterek çalışma hayatı, asgari ücret, emeklilik ve ücret düzenlemeleri konularındaki sorunların gündeme taşınacağını söyledi. Üç konfederasyonun ortak etkinlikler düzenleyeceğini vurgulayan Atalay, “Mitingler ve panellerle sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Ülkeyi yönetenlerin bizi dinlemesini istiyoruz” dedi.

VERGİ SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Görüşmenin vergiyle ilgili olup olmadığı sorulduğunda Atalay, ücretliler üzerindeki vergi yüküne dikkat çekti. “Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında alamıyoruz'' ifadelerini kullanan Atalay, çalışanların yıl boyunca aldıkları maaşın iki aylık bölümünü tamamen vergiye ödediğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Atalay, asgari ücret belirleme sürecinde Türk-İş'in yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“İki dönemdir Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk-İş’ten dört asgari ücretli arkadaşımız görev alıyor. Bu dönem de aynı şekilde olacak. Görüşmeler başladığında rakamı belirleyip kamuoyuyla paylaşacağız.”

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bilimsel raporlarla destekledikleri önerilerini açıklayacaklarını belirtti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da komisyonda daha geniş katılımla bir yapı oluşturulması gerektiğini savunarak, asgari ücretin artırılması için kapsamlı çalışmalar yapılmasını önerdi.

"İNSANCA YAŞANABİLİR BİR ÜCRET OLMALI"

Atalay, asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Bu nedenle, insanca yaşayabilecek bir ücret belirlenmeli. Komisyon karar alırsa üç konfederasyon bir araya geliriz ve konuşuruz. Ancak şunu belirtmeliyim ki mevcut asgari ücret, bir haftalık geçim için bile yeterli değil.”

Bu açıklamalar, asgari ücretle ilgili tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. 2024 için yapılacak düzenlemeler, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.