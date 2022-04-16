Üç yıl önce büyütülen sınır kapısı yetersiz kaldı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:39

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen TIR'lar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan TIR kuyruğu oluştu. Yap-İşlet-Devret modeli yapılan ve 10 yılda iki defa yenilenen sınır kapısında yoğunluklar devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, planlananın çok üzerinde tır ve yolcu trafiği olduğu için Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanabildiğini belirterek, bu durumun optimum seviyede yönetilmesi için personelin büyük bir çaba içinde olduğunu söyledi.

Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'nın yoğun kapılardan biri olduğunu dile getiren Muş, "Baharın gelmesiyle birlikte hem yolcu trafiği hem de sivil araçların, yayaların geçişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatımızın artmasıyla beraber tır trafiğinde de bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilmesi için Gümrük İdaresi çeşitli tedbirler alıyor" dedi.

Muş, bazı önlemlerin yapılan değerlendirme toplantısında da gündeme geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Onlarla ilgili bazı adımlar atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin orada yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Ona göre çalışmalarımızı yapıp, nihai kararımızı vermiş olacağız. Planlananın çok üzerinde bir tır trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilmesi için büyük bir çaba içinde arkadaşlar."

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMIŞTI

Türkiye ile Gürcistan arasında modernize çalışması tamamlanan Sarp Gümrük Kapısı 2009 yılında açıldı. Sınır kapısının kapasitesi yıllık 500 bin araç ve 3 milyon yolcu olarak planlanmıştı. Mart 2008 tarihinde temeli atılan ve Yap-İşlet-Devret modeli ile bir yılda inşa edilen Sarp Kara Sınır Kapısı’nın 20 yıllık işletmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan Gümrük ve Ticaret A.Ş.’ye verilmişti. 2009’daki açılıştan sonra artan ticaret hacmi gerekçesi ile 2016 yılında tekrar yenileme çalışmalarına başlandı ve 2018’de yenilendi. 45 bin metrekareye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı’na, gümrüksüz satış mağazaları (duty-free) ve yeme-içme alanları da eklendi. Dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 2019’da Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'de en fazla yaya geçişinin yaşandığı sınır kapısı olduğunu belirterek, bu kapıdan yaklaşık 7 milyon yaya ile 700 bin aracın geçiş yaptığını söylemişti.