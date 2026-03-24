Uçak bileti fiyatlarına zam sinyali: Tarih belli oldu

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran’daki savaşın etkilerinin Avrupa’daki tüketicilere yansımaya başlayacağını açıkladı.

Jarvis, yakıt fiyatlarındaki artış riskine karşı yapılan türev anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte yaz sonuna doğru bilet fiyatlarında yükseliş görülebileceğini ifade etti.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Reuters’ın aktardığına göre Jarvis, "Gerçek şu ‌ki, fiyatlar yaz sonuna doğru tüketicilere yansımaya başlayacak fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına da bağlı" dedi.

Jarvis’in açıklamaları, hava yolu sektöründe maliyet baskılarının artabileceğine işaret ederken, fiyatlamaların enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceği vurgulanıyor.