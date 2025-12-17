Ucuz akıllı telefon dönemi bitiyor mu? Dev zamlar yolda!

Küresel akıllı telefon pazarında yeni bir zam dalgası gündemde. Pazar araştırma şirketi Counterpoint, artan çip maliyetlerinin telefon fiyatlarını yukarı çekeceğini, bunun da 2026 yılında satışlar üzerinde baskı oluşturacağını açıkladı.

UCUZ TELEFONLARDA ZAM BASKISI DAHA YÜKSEK

Counterpoint’in raporuna göre, özellikle 200 doların altındaki akıllı telefonlarda maliyetler yıl başından bu yana belirgin şekilde yükseldi. Bu artışın doğrudan fiyatlara yansımasının beklendiği, en sert zam etkisinin ise giriş seviyesi modellerde görüleceği vurgulandı.

ÇİNLİ MARKALAR DAHA FAZLA ZORLANABİLİR

Raporda, Honor ve Oppo gibi Çinli üreticilerin düşük kâr marjları nedeniyle artan maliyetleri karşılamakta zorlanabileceğine dikkat çekildi. Bu durumun söz konusu markaları fiyat artışına zorlayabileceği ve satış performansını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

APPLE VE SAMSUNG DAHA AVANTAJLI KONUMDA

Counterpoint değerlendirmesinde, Apple ve Samsung’un güçlü marka algısı sayesinde maliyet artışlarını fiyatlara daha kontrollü biçimde yansıtma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle her iki markanın pazardaki dalgalanmalardan görece daha sınırlı etkilenmesi bekleniyor.

ÇİP KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Uzmanlara göre, yapay zeka teknolojilerine yönelik artan talep bellek çiplerini akıllı telefon üretiminden uzaklaştırıyor. Bu gelişme çip arzını daraltırken, üretici maliyetlerini artırıyor ve zamları kaçınılmaz hale getiriyor.

SATIŞLARDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Counterpoint, söz konusu gelişmelerin etkisiyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 yılında yüzde 2,1 oranında azalacağını öngörüyor. Benzer bir değerlendirme yapan IDC de satışlarda yüzde 0,9’luk bir düşüş beklendiğini açıkladı.