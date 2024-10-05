Ucuz biletleriyle dikkat çekiyordu: Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde

Düşük maliyetli havayolu şirketi olarak bilinen ABD merkezli Spirit Airlines iflas ile karşı karşıya. Finansman bulması için son tarih açıklandı.

Ucuz biletleriyle dikkat çekiyordu: Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:07

Koronavirüs sürecinin ardından ekonomik problemleri aşamayan havayolu sektörü hala iflas problemleriyle karşı karşıya geliyor. Son yapılan araştırmalara göre pandeminin ardından en çok iflas eden sektörlerin başında ulaşım geliyor.

Bugüne kadar birçok havayolu şirketi küçülmeye gitti, destinasyonlarını azalttı ve hatta iflas etmek zorunda kaldı. Özellikle küçük operasyonlara sahip havayolu şirketleri uçuşları tamamen durdurdu.

SON TARİH AÇIKLANDI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Havacılık sektöründe yaşanan ekonomik krizler bir şirketi daha vurdu. Spirit Airlines, JetBlue’ya satışın engellenmesinin ardından mali krizle boğuşuyor. Şirket, 21 Ekim’e kadar acil finansman sağlamak zorunda ve iflas koruma başvurusu yapmayı değerlendiriyor.

Bazı analistler perşembe günü Spirit'in tahvil sahipleriyle bir anlaşma yapmasını bekliyordu. Raymond James analisti Savanthi Syth, "Spirit'in iflasın dışında alacaklılarla yeniden müzakere edebilmesi gerektiğinden şüpheleniyoruz" dedi.


Etiketler: #Havayolu #havayolu şirketi

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