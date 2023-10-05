Ucuz finansman yatırımı çekiyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Açılış töreninde gazetecilerle bir araya gelen YEO Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Tolunay Yıldız, İtalya’da da yeni yatırım için çalıştıklarını belirterek yatırım için neden Avrupa’yı seçtiklerini şöyle anlattı: “Avrupa’ın ciddi bir yenilenebilir enerji talebi var. Buralarda darbe, savaş, kriz gibi sorunlar da yok. Dolayısıyla yatırımcı için çok uygun.”

Tesis için ayrılan 22 milyon Avro’luk bütçenin yüzde 60’ının öz kaynaklardan karşılandığını belirten Yıldız, bu santralın Romanya’da 10 bin ailenin yıllık elektrik ihtiyacının sürdürülebilir şekilde sağlayacağını söyledi.

Defic Globe ortaklarından Emsolt Enerji CEO’su Alper Tuncer de Avrupa’nın yenilenebilir enerji ihtiyacının bu yatırımda çekici olduğunu belirtirken “Avrupa Birliği, üyelerine yeşil dönüşüm için ciddi hibe destekleri veriyor. Bize bu proje için 7 milyon Avro hibe ve çok ucuz kredi verildi. Yine yatırım yaptığımız ülkelerdeki finans kuruluşları da yenilenebilir enerji yatırımına çok sıcak bakıyor. Maalesef Türkiye’de bulamadığımız krediler bunlar. Önümüzdeki dönemde bu projenin 4-5 katı büyüklüğünde yeni santrallar da kuracağız Romanya’ya” dedi.

