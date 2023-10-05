Ucuz finansman yatırımı çekiyor
Teknoloji şirketi YEO’nun iştiraki olan Defic Globe, Romanya’nın ilk büyük ölçekli Türk güneş enerji santralını Caracal şehrinde açtı.
Açılış töreninde gazetecilerle bir araya gelen YEO Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Tolunay Yıldız, İtalya’da da yeni yatırım için çalıştıklarını belirterek yatırım için neden Avrupa’yı seçtiklerini şöyle anlattı: “Avrupa’ın ciddi bir yenilenebilir enerji talebi var. Buralarda darbe, savaş, kriz gibi sorunlar da yok. Dolayısıyla yatırımcı için çok uygun.”
Tesis için ayrılan 22 milyon Avro’luk bütçenin yüzde 60’ının öz kaynaklardan karşılandığını belirten Yıldız, bu santralın Romanya’da 10 bin ailenin yıllık elektrik ihtiyacının sürdürülebilir şekilde sağlayacağını söyledi.
Defic Globe ortaklarından
Emsolt Enerji CEO’su Alper Tuncer
de Avrupa’nın yenilenebilir enerji
ihtiyacının bu yatırımda çekici
olduğunu belirtirken “Avrupa Birliği,
üyelerine yeşil dönüşüm için ciddi
hibe destekleri veriyor. Bize bu proje
için 7 milyon Avro hibe ve çok ucuz
kredi verildi. Yine yatırım yaptığımız
ülkelerdeki finans kuruluşları da
yenilenebilir enerji yatırımına çok
sıcak bakıyor. Maalesef Türkiye’de
bulamadığımız krediler bunlar.
Önümüzdeki dönemde bu projenin
4-5 katı büyüklüğünde yeni santrallar
da kuracağız Romanya’ya” dedi.
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