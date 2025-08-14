UKOME’den Martı Tag’a şok karar: Başvurusu reddedildi!

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin’in başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi.
Toplantıda, elektronik ulaşım yönetim lisansı talepleri gündeme geldi. Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş’nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş’nin MartıTag lisans başvuruları değerlendirildi.
BAŞVURU REDDEDİLDİ
Zuppin XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliğiyle iptal edildi. MartıTag’in lisans talebi de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılığa imkan verilmesi nedeniyle oybirliğiyle reddedildi.
İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan, şartların sağlanması durumunda firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini belirtti.
Toplantının diğer gündem maddesinde ise, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.