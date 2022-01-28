Ukrayna krizi kömürü vurdu
Dünya genelindeki kömür fiyatları, Ukrayna krizinin Avrupa ülkelerinin fosil yakıt almaya başlayacağı beklentilerini artırmasıyla rekor seviyelere çıktı.
Newcastle kömür endeksi, başlıca tedarikçi Endonezya'nın bir aylık ihracat yasağı ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri müdahalenin Rusya'dan yapılan doğalgaz arzının düşmesine sebep olacağı endişesiyle bu ay üçte bir oranında artarak ton başına 262 dolara yükseldi.
Avrupa doğalgazının yaklaşık yüzde 35'ini Rusya'dan alıyor ve fiyatların geçen yılın sonlarında rekor seviyelere çıkmasına neden olan gaz sıkıntısıyla mücadele ediyor.
Doğalgaz fiyatları, ithalatın artmasıyla son haftalarda düşmeye başladı ancak Rusya ile artan gerilimin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yeniden yükseldi.
PİYASAYI DAHA DA SIKILAŞTIRDI
Avrupa enerji dağıtım şirketleri yakıt kıtlığından korunmak için, kömür ithalatını hızlandırarak, Endonezya'nın ihracat yasağının yarattığı tahribatı henüz atlatamamış olan piyasayı daha da sıkılaştırdı.
BP verilerine göre, Avrupa'nın kömür kullanımı son yıllarda oldukça düştü ve 2020'de dünya genelindeki kömür kullanımının sadece yüzde 6.2'sini oluşturdu ancak Avrupa ülkeleri 2021 ortalarından bu yana kömür alımlarını artırdı.
YENİDEN DEVREYE ALINDI
İklim hedeflerini tutturma baskısı altında olan birçok AB ülkesi kömürle çalışan elektrik santrallerini kapattı. Bazı ülkeler yedek kömür tedariği için kullanmak üzere kömür santrallerini elinde tutuyor, ancak birçoğu doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bu santralleri yeniden devreye aldı.
SON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Emtia akışları izleme firması Kpler'e göre, Avrupa ocak ayında 5.58 milyon ton termal kömür ithal etme yolunda ilerliyor, bu rakam kasım 2019'dan bu yana aylık bazda en yüksek rakam ve 2021'deki aylık ortalamanın 1 milyon tonun üzerinde.
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