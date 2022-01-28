Dolar için kritik tahmin: Yükseliş beklentileri arttı

28 Ocak 2022 Cuma, 09:42

Beklenenden daha şahin mesajlar veren Fed'in ardından para piyasaları bu yıl için beş faiz artışı görürken, dolara yönelik yukarı yönlü beklentiler de artıyor.

ABD'den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi.

EN YÜKSEK FARKA SAHİP

Opsiyon piyasalarındaki pozisyonlar, yatırımcıların dolarda yükselişin sürmesini beklediğine işaret ediyor.

Satım opsiyonlarının primi ile alım opsiyonlarının primi arasında, “risk reversal” olarak bilinen fark, gelecek bir ay için dolarda alım opsiyonu primlerinin satım opsiyonu primlerine karşı kasım ayından bu yana en yüksek farka sahip olduğuna işaret ediyor.

DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Standard Bank Kur Stratejisi Direktörü Steven Barrow, “Uzun zamandır Fed’den bir politika sürprizi görmemiştik. Bu, para birimleri için büyük bir risk iken doları destekleyen bir durum” değerlendirmesini yaptı.

BU KEZ DURUM FARKLI

Tarihsel olarak dolarda güçlenme Fed’in daha öngörülebilir bir sıkılaşma döngüsüne girdiği dönemlerde zaman içinde azalır ancak bazı stratejistlere göre bu kez durum farklı olabilir.

Stratejistler, Powell’ın daha hızlı faiz artışlarının önünü açan mesajlarla piyasayı şaşırtmaya devam ettiğini söylüyor. TD Securities’in Jim O’Sullivan’in de dahil olduğu stratejistleri paylaştıkları notta Fed’in agresif bir sıkılaşma ihtiyacı olasılığına temkinli yaklaşmadığını belirtti ve “Bu, bizim dolarda bu yıl için ilave direnç beklentimizi destekliyor” dedi.

HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEK

BNY Mellon FX ve Makro Stratejisti John Velis de reel getiriler ve ABD dolarının en azından ilk Fed faiz artırımına kadar birlikte hareket etmeye devam edeceklerini öngördü.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.