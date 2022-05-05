Ukrayna ve İngiltere tercihli ticaret anlaşmasına imza attı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:41

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na atıfta bulunarak, Ukrayna ve İngiltere'nin ithalat vergileri ve tarife kotalarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

Haber ajansına göre, "Ukrayna ve Birleşik Krallık, ikili ticarette ithalat vergileri ve tarife kotalarının kaldırılmasını bir anlaşma imzalayarak yasal olarak yürürlüğe koydu" ifadesini kullandı.

12 ay boyunca yürürlükte kalacak olan tercihli ticaret anlaşması, Ukrayna'dan un, tahıl, süt ürünleri, kümes hayvanları, salça, bal, mısır, buğday, mantar, şeker, meyve suları da dahil olmak üzere yüksek katma değerli malların ihracatını artırmaya hedefliyor.

Geçen ay da Avrupa Birliği , Ukrayna sanayi ürünleri ve gıdaları üzerindeki tarifeleri ve kotaları kaldırmaya karar vermişti.