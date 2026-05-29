Ultra zenginler dolardan kaçıyor: Yatırımcıların yeni odakları neresi?

UBS tarafından yayımlanan 2026 Küresel Aile Ofisi Raporu, dünyanın en varlıklı ailelerinin yatırım stratejilerinde önemli bir değişime işaret etti. Rapora göre ultra zengin aileler, artan jeopolitik riskler ve yükselen kamu borçları nedeniyle ABD Doları ağırlığını azaltmaya hazırlanıyor.

Aile ofislerinin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş portföy yapılarına yöneldiği belirtilirken, ABD Doları bazlı yatırımlarda daha temkinli yaklaşımın öne çıktığı ifade edildi.

DOLARIN REZERV PARA GÜCÜ ZAYIFLAYABİLİR

UBS araştırmasına katılan aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisi, ABD Doları’nın rezerv para birimi olarak güveninin yıl içerisinde zayıflayacağını öngörüyor.

Raporda, yatırımcıların portföylerinde coğrafi çeşitliliği artırmaya yöneldiği ve ABD Doları varlıklarına bağımlılığı azaltmayı değerlendirdiği kaydedildi.

AİLE OFİSLERİ PORTFÖYLERİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİYOR

UBS yetkililerinden Maximilian Kunkel, son bir yılda ABD Doları’nın değer kaybetmesinin yatırımcıları portföylerini yeniden değerlendirmeye ittiğini belirtti.

UBS verilerine göre aile ofislerinin yaklaşık yarısı, farklı varlık sınıflarında ABD Doları’na aşırı maruz kaldıkları sonucuna ulaştı.

ABD VARLIKLARINDA AĞIRLIK AZALTILABİLİR

Rapora göre ultra zengin aileler önümüzdeki dönemde:

ABD merkezli yatırımları azaltmayı,

Gelişmekte olan ülke hisselerine yönelmeyi,

Altyapı yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Gayrimenkul yatırımlarında ise kademeli azaltım beklentisi öne çıkıyor.

ASYA PASİFİK VE BATI AVRUPA ÖNE ÇIKIYOR

Benjamin Cavalli, aile ofislerinin ilk kez Asya Pasifik ve Batı Avrupa’da pozisyon artırma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Cavalli, özellikle ABD dışındaki yatırımcı gruplarında bu yönelimin daha belirgin hale geldiğini söyledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YATIRIM TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

UBS raporuna göre küresel çatışmalar ve siyasi riskler, aile ofisleri açısından en önemli endişe başlıklarından biri haline geldi.

Raporda, bu durumun yalnızca yatırım tercihlerinde değil, operasyonel yapılanmalarda da etkili olduğu vurgulandı.

“MULTISHORİNG” STRATEJİSİ YAYGINLAŞIYOR

Raporda öne çıkan kavramlardan biri de “multishoring” oldu.

UBS, aile ofislerinin faaliyetlerini farklı ülke ve hukuk sistemlerine yayarak jeopolitik riskleri azaltmaya çalıştığını belirtti.

Bu stratejiyle yatırımcıların tek bir ülke veya bölgeye bağımlılığı azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

ORTALAMA SERVET 2,7 MİLYAR ABD DOLARI

Araştırmanın dünya genelinde 307 aile ofisiyle gerçekleştirildiği açıklandı.

Rapora katılan ailelerin ortalama net servetinin 2,7 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu belirtildi.

UBS’e göre ultra zengin yatırımcılar önümüzdeki dönemde:

ABD Doları bağımlılığını azaltma,

Coğrafi çeşitlendirmeyi artırma,

Jeopolitik risklere karşı daha esnek yapılar kurma

stratejilerine ağırlık verecek.