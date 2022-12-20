Uludağ’a çıkacaklar dikkat: Teleferik fiyatları zamlandı

20 Aralık 2022 Salı, 11:34

Yüzde 50’ye yakın zam gelen ücretler, Bursa Teleferik resmi internet sitesinden yayımlandı.

10.00-18.00 saatleri arasından hizmet veren teleferikte gidiş-geliş 90 lira olan teleferik fiyatları, kış sezonu başlamasıyla 130 lira oldu.

Öğrenci bilet fiyatları gidiş-dönüş için 70 lira belirlenen teleferikte, 2016 ve sonrasında doğanlar için fiyat tarifesi uygulanmıyor.