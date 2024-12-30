Üniversite mezunlarının geliri eriyor: Gelir ve cinsiyet eşitsizliği artıyor!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:25

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:31

TÜİK'in 2024 gelir dağılımı istatistiklerine göre, Türkiye'deki gelir adaletsizliği yalnızca dar gelirli veya orta sınıfı etkilemekle kalmıyor; eğitimli kesim de gelir kaybı yaşıyor. Son 10 yılda, eğitim seviyesi yüksek bireylerin gelirleri büyük oranda eridi ve cinsiyetler arasındaki fark daha da açıldı. Özellikle yöneticiler ile çalışanlar arasındaki gelir farkı hızla büyümeye devam ediyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI EN FAZLA GERİLEYEN KESİM

Eğitim seviyesine göre yapılan analizlerde, yükseköğretim mezunlarının gelir artışının, lise ve dengi okullardan mezunlara oranla daha düşük kaldığı görülüyor. Üniversite mezunları, 18 yıl önceki verilerle karşılaştırıldığında en düşük gelir artışını gösteren grup olarak öne çıkarken, okuma yazma bilmeyenlerin gelir artışları daha yüksek oldu.

YÖNETİCİLER EN YÜKSEK GELİR ARTIŞINI SAĞLADI

Ekonomim'den alınan habere göre son 10 yılda yöneticilerin gelirlerinde ciddi bir artış yaşandı. 2014 yılından bu yana yöneticilerin maaşları yüzde 1315 oranında arttı. Profesyonel meslek gruplarındaki gelir artışı ise daha düşük kalırken, "beyaz yaka" çalışanlarının maaş artışları profesyonellerin gerisinde kaldı. Bu süreçte, en büyük gelir artışını sağlayan grup ise vasıfsız çalışanlar oldu.

YÖNETİCİLER ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞIYOR

2012 yılında asgari ücrete göre yöneticilerin maaşı 3,23 kat iken, 2024 yılında bu oran 2,98'e geriledi. 2023'te ise bu oran 2,37'ydi. Yöneticilerin gelir artışı, asgari ücret artışlarının gerisinde kaldı.

CİNSİYET FARKI DERİNLEŞİYOR

Kadınların yükseköğretim mezunu gelirleri, erkeklerin gelirlerinin %72'sine ulaşmış durumda, ancak aradaki fark hâlâ 18 yıl öncesine göre daha geniş. Yükseköğretim mezunu erkeklerin gelirleri, 18 yılda yüzde 2058 oranında artarken, kadınların gelir artışı yüzde 1834'te kaldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE MAAŞLAR ARTMADI

İnşaat, sanayi ve tarım sektörlerinde gelir artışları yüksekken, hizmet sektörü bu artışlardan en az payı aldı. İnşaat sektörü yüzde 1288, sanayi yüzde 1222, tarım ise yüzde 1133 oranında gelir artışı yaşarken, hizmet sektöründeki artış yalnızca yüzde 1035 oldu.