Emekli ve memur maaş zammında kritik hafta: 3 Ocak'ta açıklanıyor!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:55

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:55

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon verileri 3 Ocak’ta açıklanacak. Asgari ücrete yapılan ve yetersiz görülen yüzde 30’luk zammın ardından milyonlarca kişi memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.

YASAL DÜZENLEME YOLDA

En düşük emekli maaşı 2025 yılı için yeniden düzenlenecek. Meclis, 7 Ocak’ta çalışmalarına başladığında en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yasa teklifi gündeme gelecek. Şu an için 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 14 bin ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor. Zam farkları, yasal düzenlemenin ardından hesaplara yatırılacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENTİLER

Temmuz ayından bu yana biriken enflasyon verileri ışığında, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 16,48 civarında olması öngörülüyor. Enflasyon oranı yüzde 2 veya yüzde 2,5 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 16,86 ile yüzde 17,43 arasında değişebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

2025 yılı itibarıyla en düşük memur maaşının, zam oranına bağlı olarak 43 bin 878 TL ile 44 bin 270 TL arasında olması bekleniyor. En düşük memur emekli maaşı ise 19 bin 697 TL ile 19 bin 873 TL arasında değişebilir.

HAK KAYBI OLMAYACAK

SSK emeklileri 17-25 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını zamlı olarak alabilecek. Ancak yasal düzenlemenin gecikmesi durumunda zam farkları daha sonra ödenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 3 milyon 703 bin kişinin faydalanacağı bu düzenlemenin ayrıntıları ilerleyen günlerde netleşecek.