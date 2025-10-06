Üniversite okumanın maliyeti dudak uçuklattı! Öğrenciye asgari ücret yetmiyor...

Şehir dışında okuyan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti dikkat çekiyor. Nefes Gazetesi'nden Nisanur Yıldırım'ın haberine göre makarna ve ekmeğe talim eden öğrenciler için artık kıymalı makarna bile lüks oldu. Bir öğrencinin aylık gideri 22 bin 104 lira olan asgari ücreti geçerken eğer öğrenci yalnız yaşamayı tercih etmek isterse 47.950 liralık bir memur maaşını aşan bütçeye ihtiyaç duyuyor.

Ankara’da üniversite kazanan bir öğrencinin, üniversite kampüslerine yakın ve insanca bir evde yaşayabilmesi için ödemesi gereken ortalama kira 30 bin TL. Elektrik, su, doğalgaz ve internet dahil olmak üzere faturalar da ortalama 3 bin 500 TL’ye denk geliyor. Evde temel giderler için yapılacak aylık harcama da 4 bin TL civarında seyrediyor. 3 öğrenci ortak bir ev paylaştığında kişi başına düşen ev giderleri toplamı 12 bin 500 TL oluyor.

Devlet yurtlarına yerleşebilen şanslı öğrencilerin ise aylık kira için ödemesi gereken miktar oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çıkmadığı takdirde, özel yurt ya da ev seçeneği kalıyor.

GIDA HARCAMALARI

Ankara’da yurda yerleşemeyip üniversite okuyan bir öğrencinin sadece kira, fatura ve ev harcaması giderleri asgari ücretin yarısından fazla oluyor. Ankara’da ulaşım için aylık abonman ücreti 350 TL. Öğrencinin dolmuşa binmesi gerekirse gidiş-dönüş 40 TL ödemesi gerekiyor. Bir üniversite öğrencisinin her sabah simit-çay ile beslenmesi halinde aylık 1500 TL harcaması gerekiyor. Öğle yemeğini ise kampüste yediği takdirde ortalama 30 TL’den aylık 600 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Üniversiteli öğrencinin akşam yemeğini de dışarıdan yemesi halinde ortalama bir yemek için 250 TL harcama yapması gerekiyor. Bu da aylık olarak 7 bin 500 TL’ye denk geliyor. Öğrencinin sadece gıda gideri, ortalama 9.600 TL. Öğrenciler geçinebilmek için makarnaya talim etmekten başka seçenek bulamıyor. Üç kişilik bir evde yaşayan öğrencinin ev giderlerine gıda da eklenince, aylık olarak en az harcaması gereken tutar 22.949 TL’ye denk geliyor. Ayrıca, öğrenci yalnız başına eve çıkmak isterse 47.950 TL ödemeyi göze almak zorunda kalıyor.

DÜŞÜK BURSLAR

Bir öğrencinin aylık gideri 22 bin 950 lirayı bulurken, bu paraya kendisini geliştirmesi için yapması gereken etkinlikler dahil değil. Kültür-sanat, giyim, kitap, gezi vb. harcamalar da eklenirse bir öğrencinin şehir dışında okuyabilmesi için harcaması gereken para 30 bin lirayı da aşıyor. Devletin üniversite öğrencilerine verdiği KYK burs/kredi miktarı ise sadece 3 bin TL. Öğrencinin harcaması gereken ortalama para, KYK bursundan yaklaşık 8 kat fazla.