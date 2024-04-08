Üniversitelinin KYK kredisi yola gidiyor
Şeker Bayramı’nda dokuz günlük tatil için ailelerinin yanına gitmek isteyen üniversite öğrencileri 2 bin liralık KYK kredisiyle ulaşım masraflarını karşılamakta zorlanıyor.
Konuya
ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay
“Cumhurbaşkanı, KYK bursları ve
kredileri için ‘45 liradan buralara
çıkardık’ diyor ama birçok gencimiz
üniversiteye ya hiç gidemiyor ya da
eğitimini yarıda bırakıyor. Sağlanan
yurtlar yetersiz, verilen burslar temel
ihtiyaçları bile karşılamıyor. Bu gençler
aldıkları burslarla yılda bir kere bile
ailelerinin yanına gidebilecek durumda
değil. Bu burs ve krediler şehir içi
ulaşımı bile karşılayacak düzeyde
değil” diye konuştu.
burs ve krediye başvuran gençlerimiz
yüksek faizlerle borçlandırılıyor.
Gençlerimiz erken yaşta çalışarak
eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde
yürütmeye çalışıyor. Eğitimi kırsala
ulaştıran, gençlerini eğitim için yurt
dışına gönderebilen cumhuriyetçi bir
bakış açısından bugün buralara geldik.
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