Üniversitelinin KYK kredisi yola gidiyor

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay “Cumhurbaşkanı, KYK bursları ve kredileri için ‘45 liradan buralara çıkardık’ diyor ama birçok gencimiz üniversiteye ya hiç gidemiyor ya da eğitimini yarıda bırakıyor. Sağlanan yurtlar yetersiz, verilen burslar temel ihtiyaçları bile karşılamıyor. Bu gençler aldıkları burslarla yılda bir kere bile ailelerinin yanına gidebilecek durumda değil. Bu burs ve krediler şehir içi ulaşımı bile karşılayacak düzeyde değil” diye konuştu.



burs ve krediye başvuran gençlerimiz yüksek faizlerle borçlandırılıyor. Gençlerimiz erken yaşta çalışarak eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Eğitimi kırsala ulaştıran, gençlerini eğitim için yurt dışına gönderebilen cumhuriyetçi bir bakış açısından bugün buralara geldik.









