Ünlü banka tarih verdi: Euro 56 TL'yi aşacak!

Commerzbank, dolar/TL için tahminlerini güncelledi. Banka, doların eylül ayında 42 TL, aralık ayında 44 TL olacağını öngördü. 2026 yılı için ise martta 45 TL, haziranda 46 TL ve eylülde 47 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EURO/TL TAHMİNLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Euro/TL için de yeni hedefler belirleyen Commerzbank, eylül ayında 48,30 TL, aralıkta 51,04 TL, 2026 yılı mart ayında 52,65 TL, haziranda 54,28 TL ve eylülde 56,40 TL seviyelerini öngördü.

ÖNCEKİ TAHMİNLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Banka, daha önce dolar/TL için 2025 sonu beklentisini 38 TL olarak açıklamış, ardından bu tahmini 42 TL'ye yükseltmişti. 2026 yılı içinse daha önce 40 TL öngören Commerzbank, bu hedefini 46 TL’ye revize etti.