Ünlü cips markasına rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:55
Ünlü cips markasına rekabet soruşturması açıldı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.


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