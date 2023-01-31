Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş tarih verdi: Türk parasının çok fazla değerlenmesini önlemeye dönük tatlı bir telaş yaşayalım

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:47

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 20:47

Gözler 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde. Genel kanıysa, AKP iktidarının ülkeyi teslim ettiği ekonomik çöküntü sebebiyle iktidarından olacağı yönünde.

TL, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle geçen yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti. Bu kayıp son dönemde yatay bir şekilde devam etse de piayasaların gözü de bu seçimlerde.



Son olarak, ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, ‘yabancı yatırımcıya güven veren bir iktidar’ gelmesi halinde olacak senaryoyu yazdı. Aktaş'a göre, Türk Lirası’nın (TL) dolar karşısında ‘çok fazla’ değer kazanacağı bir ortam oluşabilecek, hatta buna karşı önlem alınması gerekebilecek.



"BATI SERMAYESİ TUTUMUNU TÜMÜYLE DEĞİŞTİREBİLİR"



Aktaş bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Türkiye’ye döviz getirilmemesinin en temel nedeninin güvensizlik olduğu ortada. Dolayısıyla seçim sonrasında yabancıya güven veren bir iktidar işbaşına geldiği takdirde şimdi Türkiye’nin adını anmayan Batı sermayesi tutumunu tümüyle değiştirebilir.

Aktaş, millet ittifakının vadettiklerini yapması halinde devlet iç borçlanma senetlerine ve hisse senetlerine yabancıların yeniden ilgi göstereceğini belirtti.

"ADETA GENLERİMİZE İŞLEMİŞ OLAN KUR ARTIŞI BEKLENTİSİ KIRILDI"



Bu ilginin yoğunluğuna bağlı olarak döviz arzında hızlı bir artış olacağını ve Merkez Bankası’nın dövizi tutabilme amacıyla şimdi uyguladığı önlemlerin terk edileceğini belirten Aktaş, bundan sonrası için şu senaryoyu öngördü:

“Hani ‘Alırken kazanmak’ diye bir kavram var ya, yabancı yatırımcı bunu bilmiyor olabilir mi?

Türk menkul kıymetlerini almak istiyorsanız, ucuzken alacaksınız!

Menkul kıymet almak için döviz getireceğinize göre o dövizi olabildiğince yüksek kurdan satacaksınız!

Dolayısıyla seçimden sonra TL’nin değerlenebileceğini, menkul kıymetlerin pahalanabileceğini gözeten yabancı elini çabuk tutmak isteyecektir.

Kaldı ki bazı kararları vermek için de öyle uzun boylu düşünmeye gerek yok. Türk halkının döviz artışına dönük beklentisinin son dönemde nasıl tersine döndüğüne bakmak en iyi örnektir. Kur korumalı mevduat hesapları, döviz artışına endeksli olduğu halde son dönemde niye azalmaya başladı da bu azalmayı durdurmak adına DTH dönüşümlü hesaplar için faiz tavanı kaldırıldı. Adeta genlerimize işlemiş olan kur artışı beklentisi kırıldı da ondan. Vatandaş baktı ki kur aylardır artmıyor ve seçime kadar da pek artacağı yok, hemen KKM’yi terk etmeye başladı.

Dolayısıyla yabancı da menkul kıymetlerin fiyatının artacağını ve getirdiği dövizin daha çok TL etmeyeceğini gördüğü an Türkiye’ye dönecektir. İşte o an tatlı telaşın başlangıcı olacaktır.”