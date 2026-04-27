Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan alım fırsatı uyarısı: Altın almak için doğru aralık ne zaman?

Küresel piyasalar, Batı Asya’da artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin iptal edilmesi, bölgedeki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksamalar petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, altın piyasasında daha dengeli ve temkinli bir fiyatlama öne çıkıyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

27 Nisan 2026 sabahı itibarıyla ons altın 4.715 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Yurtiçinde gram altın 6.827 TL seviyesinde güne başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.851 TL, çeyrek altın ise 11.228 TL seviyesinden işlem görüyor.

Enerji piyasasında ise Brent petrol, Batı Asya’daki diplomatik tıkanıklıkların etkisiyle 106,5 dolar seviyelerinde güçlü seyrini sürdürüyor. Olası diplomatik gelişmelerin fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi sınırladığı değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASI KARARLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta piyasaların yalnızca jeopolitik gelişmelere değil, aynı zamanda büyük merkez bankalarının faiz kararlarına da odaklanacağını belirtti.

Eryılmaz’a göre ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarından gelecek açıklamalar, özellikle altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

ALTINDA TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Altın fiyatlarındaki teknik görünümü değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altın tarafında 4.830–4.880 dolar aralığının güçlü bir direnç bölgesi olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar açısından ons altında 4.600–4.650 dolar bandının kademeli alım için izlenebilecek ilk seviyelerden biri olduğunu belirtti.

Gram altın için de değerlendirmede bulunan Eryılmaz, genel yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı. Uzman isim, gram altında 6.700–6.750 TL bandının kademeli alım bölgesi olabileceğini, 6.900 TL üzerindeki hacimli yükselişlerde ise yukarı yönlü momentumun güçlenebileceğini ifade etti.

*Haberdeki bilgiler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.