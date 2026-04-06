Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan gümüş yatırımcılarına uyarı: Uzun vadede umut verici ama kısa vadede risk yüksek

Ekonomist Filiz Eryılmaz, gümüş piyasasında kısa vadede belirgin bir yön oluşmadığını ifade ederek yatırımcıları acele kararlar konusunda uyardı. Teknik seviyelerde sıkışma yaşandığına dikkat çeken Eryılmaz, güçlü sinyaller görülmeden işlem yapılmaması gerektiğini belirtti.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle gümüş fiyatlarında yön arayışı öne çıkarken, Eryılmaz piyasada kararsız bir görünüm hakim olduğunu söyledi.

KISA VADEDE İKİ YÖNLÜ SENARYO

Eryılmaz’a göre mevcut tabloda gümüş fiyatları net bir trend oluşturmaktan uzak. Yukarı ve aşağı yönlü hareket ihtimallerinin aynı anda masada olduğunu belirten ekonomist, bu nedenle kısa vadeli işlemlerde acele edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan bazı eşik seviyelerin belirleyici olduğunu ifade eden Eryılmaz, gümüşte 73 seviyesinin üzerindeki hareketlerin yön tayini açısından önem taşıdığını söyledi.

Bu seviyenin güçlü hacimle aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğini belirten Eryılmaz, aksi senaryoda aşağı yönlü baskının yeniden güçlenebileceğini kaydetti.

HACİM VURGUSU VE YATIRIMCI UYARISI

Piyasalarda hacmin belirleyici rolüne dikkat çeken Eryılmaz, düşük hacimli yükselişlerin yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

Yatırımcıların teyit almadan pozisyon açmaması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, aşağı yönlü hareketlerde zayıf hacimle gelen tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİ KORUNUYOR

Kısa vadede dalgalı ve belirsiz bir görünüm olduğunu belirten Eryılmaz, uzun vadede ise gümüş fiyatlarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü ifade etti.

Ancak mevcut piyasa koşullarında düzeltme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, kademeli ve sabırlı yatırım stratejisinin önemine dikkat çekti.