Ünlü ekonomist paylaştı: 'Para an itibarıyla faizden değil...'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 21:17

Güncelleme: 10.06.2024 - 21:17

Kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ev ve araba sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, Eğilmez’in faiz artışına yönelik değerlendirmesi öne çıktı.

Eğilmez X hesabından konu ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

"FAİZDEN DEĞİL..."

Eğilmez, toplumda yaygın olan faizden para kazanma algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok kişi paranın faizden kazanıldığını sanıyor. Oysa para an itibarıyla faizden değil kurdan kazanılıyor. Faiz, enflasyonun 25 - 30 puan gerisinde. Ama kur sabitleştiği için faiz TL'nin değil doların faizi haline dönüşüyor."

Pek çok kişi paranın faizden kazanıldığını sanıyor. Oysa para an itibarıyla faizden değil kurdan kazanılıyor. Faiz, enflasyonun 25 - 30 puan gerisinde. Ama kur sabitleştiği için faiz TL'nin değil doların faizi haline dönüşüyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 10, 2024



