Ünlü ekonomist paylaştı: 'Para an itibarıyla faizden değil...'

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında faizden para kazanmanın zorlukları üzerine dikkat çekici bir yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 21:17
Ünlü ekonomist paylaştı: 'Para an itibarıyla faizden değil...'
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Kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ev ve araba sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, Eğilmez’in faiz artışına yönelik değerlendirmesi öne çıktı.

Eğilmez X hesabından konu ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

"FAİZDEN DEĞİL..."

Eğilmez, toplumda yaygın olan faizden para kazanma algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok kişi paranın faizden kazanıldığını sanıyor. Oysa para an itibarıyla faizden değil kurdan kazanılıyor. Faiz, enflasyonun 25 - 30 puan gerisinde. Ama kur sabitleştiği için faiz TL'nin değil doların faizi haline dönüşüyor."



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