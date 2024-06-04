Sonbahara kadar dolar artmadan kalır mı? Dr. Mahfi Eğilmez yanıt verdi

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı?" sorusuna "Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:15
Sonbahara kadar dolar artmadan kalır mı? Dr. Mahfi Eğilmez yanıt verdi
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İktisatçı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, X hesabından "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" sorusuyla karşılaştığını ifade etti.

Dr. Eğilmez'in "Kur artmadan kalır mı" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu."

DOLAR TL NE KADAR?

Dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar 32,2 civarında. Dolar karşısında iki haftadır 32,2 civarında çok dar bir aralıkta işlem gören TL, mayıs ayını da yüzde 0,4 ile değer kazancı ile yatay tamamladı.


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