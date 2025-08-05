Ünlü ekonomist tahminini açıkladı: TCMB’nin eylül ayı faiz indirimi ne kadar olacak?

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun eylül toplantısında yapması beklenen faiz indirimi oranına dair değerlendirmelerde bulundu.

TEMMUZ ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin hem aylık hem yıllık bazda beklentilerin altında kaldığını belirten Eryılmaz, TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi’nin temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 olarak gerçekleştiğini aktardı. Son üç ayda enflasyonun beklentilerin altında seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Enflasyondaki düşüşte en büyük payın giyim ve ayakkabı grubundaki yüzde 5,82’lik gerileme olduğunu söyleyen Eryılmaz, bunun iç talepteki yavaşlama ve sezon ortası indirimlerin sonucu olduğunu vurguladı. Bazı kesimlerin TÜİK verilerini teknik olarak eleştirmesine rağmen sektör temsilcilerinin düşüşü doğal karşıladığını belirtti.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında da düşüş olduğunu ancak işlenmiş gıdadaki fiyat artışlarının sürdüğünü ifade eden Eryılmaz, bu dengenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE HİZMET GRUBU GELİŞMELERİ

Temmuzda çekirdek enflasyonun yatay seyrettiğine değinen Eryılmaz, yönetilen fiyatlar ve vergi artışlarının etkisiyle oluşan “kirli” veriye rağmen aylık artışın sınırlı kaldığını ve yönetilen fiyatlar dışlandığında ana eğilimin yüzde 2’nin altında olduğunu belirtti.

Hizmet grubunda özellikle kira kalemindeki artışın enflasyonu yukarı çektiğini, konut grubunda temmuzda yüzde 5,78’lik yükseliş yaşandığını aktardı. Doğalgaz zammının da konut enflasyonunu etkileyen faktörler arasında olduğunu söyledi.

YILLIK ENFLASYONDA ÖNE ÇIKAN KALANLAR

Eğitim, lokanta, otel ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerdeki yüksek artış oranlarına dikkat çeken Eryılmaz, yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 75,54 ile eğitimde, ardından yüzde 62 ile konut grubunda gerçekleştiğini ifade etti. Hizmet grubunda yıllık artış ise yüzde 48,5 olarak kaydedildi.

BORSADAKİ YÜKSELİŞİN ARKASINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR

Enflasyon verisinin piyasalarda pozitif karşılandığını belirten Eryılmaz, BIST 100 endeksinin 10.750 seviyesini geçerek 10.926 puanı test ettiğini, günü ise 10.853 puandan tamamladığını söyledi. Bu yükselişin arkasında eylül ayında yapılması beklenen faiz indirimi beklentisinin yattığını ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNDE REVİZYONLAR

Enflasyon öncesi piyasada 250-300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi olduğunu, verinin ardından bu beklentinin 300-350 baz puana yükseldiğini ve bazı kesimlerin 350 baz puanın üzerinde indirim işaret ettiğini aktardı.

Eryılmaz, yıl sonu enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü revizyonların öne çıktığını, yıl sonu enflasyonun yüzde 29,5’in altına inebileceğini belirtti. Faiz oranı beklentisinin ise yüzde 35’in altına gerileyebileceğini söyledi.

TCMB'NİN EYLÜL TOPLANTISI VE DOLARİZASYONUN ETKİSİ

TCMB’nin eylül toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini söyleyen Eryılmaz, ağustos enflasyon verisinin bu beklentiyi netleştireceğini vurguladı.

Son olarak, dolarizasyonun faiz kararlarında etkili olacağını belirten Eryılmaz, Merkez Bankası’nın enflasyonun yanı sıra vatandaş ve şirketlerin dövize yönelimini de dikkate alması gerektiğini, pozitif reel faiz korumasının önemini tekrar etti.