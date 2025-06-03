Ünlü ekonomist uyardı: Enflasyon sonrası faiz kararı altın ve doları nasıl etkileyecek?

Yurtiçinde gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verisine çevrilmişti. TÜİK’e göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz açıklanan veriler sonrasında değerlendirmede bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Eryılmaz, “Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarının faiz indirimine kapı açma ihtimalini ortaya çıkardı. Faiz indirimi beklentisi de borsaya ve bankacılık endekslerine olumlu yönde yansıdı. Böylece Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali de güçlendi” ifadelerini kullandı.

VERİLER BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Eryılmaz, TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1,53 olarak açıklanmasının piyasa beklentisinin altında kaldığını belirterek, yıllık oranın da yüzde 35,41'e gerilediğine dikkat çekti. “Piyasada hakim beklenti aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise 36,1 civarındaydı. Beklentilerin altında gelen veri, özellikle psikolojik sınır olan yüzde 2'nin altındaki gerçekleşme ile birlikte piyasada pozitif etki yarattı” dedi.

BORSA VE BANKACILIK ENDEKSİ HAREKETLENDİ

Açıklanan verilerin ardından borsada özellikle banka hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşandığını vurgulayan Eryılmaz, “Haziranda faiz indirimi beklentisi en çok bankalara yarar. Faizler düştükçe kredi-mevduat makası bankalar lehine gelişir ve bu da kârlılığı artırır” değerlendirmesini yaptı.

VERİLERE DUYULAN GÜVEN TARTIŞILIYOR

İstanbul’da açıklanan aylık enflasyonun yüzde 2,83 olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, TÜİK verileriyle arasında fark bulunduğunu belirterek, “Gıda enflasyonu İstanbul’da yüzde 3,2 artmışken, TÜFE’de bu kalem 0,70 düşmüş. Bu durum piyasa tarafından çok tutarlı bulunmuyor ve güven tartışmalarını artırıyor” dedi.

ENDEKSTE KAPANIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eryılmaz, borsadaki yükselişin gün sonuna kadar kalıcı olmayabileceğini belirtti: “Borsa yukarı çıkıp ardından satışla geri çekilebiliyor. Akşam üzeri satış riski var. Ancak veriyle birlikte endeksin 9 bin puan üzerinde tutunma ihtimali arttı, 9 bin 259 ile 9 bin 500 aralığında kalıcı olmasını bekliyorum.”

MERKEZ BANKASI’NDAN GEVŞEME BEKLENTİSİ

Haziranda 100 baz puanlık sembolik bir indirimin fiyatlandığını ifade eden Eryılmaz, Merkez Bankası’nın faiz koridorunu daraltabileceğini söyledi. “Faiz koridoru üst bandı aşağı çekilirse bu bir örtülü faiz indirimi anlamına gelir. Politika faizini doğrudan değiştirmek yerine üst bandı daraltarak para piyasasını etkileyebilir” diye konuştu.

CAPITAL ECONOMICS’TEN FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından Capital Economics de bir değerlendirme yaptı. Nicholas Farr, “Türkiye’de faiz oranlarının bu ay düşürülmesinin ihtimal dışı olmadığını” belirtti.