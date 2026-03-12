Ünlü ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi: 'Ekonomi yönetiminin performansı zayıf...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını duyurdu. Yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon görünümüne bağlı olarak atılacak adımların büyüklüğünün küçülebileceği yönünde mesajlar verilmişti. Bu süreçte İran’da başlayan savaşın da etkisiyle, piyasalarda TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği beklentisi oluştu.

Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) çıkan karar da beklentiler doğrultusunda oldu. TCMB politika faizini sabit tutarken, yayımlanan karar metnindeki ifadeler ekonomistler tarafından farklı yönleriyle değerlendirildi.

'BURADAN DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILIYOR'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

TCMB faiz değişikliği yapmadı. Savaş başladığında yüzde 37 faizle haftalık borç vermeyi durdurarak yüzde 40 faizle gecelik borç vermeye geçen TCMB, borç vermede uyguladığı faizi zaten bu yolla yükseltmişti. Burada devam edeceği anlaşılıyor

'HASAR KONTROLÜNÜ ŞİMDİLİK İYİ GÖTÜRÜYORLAR'

Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise karar metnine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası faizi sabit tuttu; sakin, sürprizsiz ve temkinli bir metin paylaştı. Mevcut ekonomi yönetiminin enflasyon performansı zayıf olsa da kriz yönetimi ve hasar kontrolünü şimdilik iyi götürüyorlar.

'FAİZ ARTIŞINA KAPI AÇILDI'

Dr. Burcu Aydın da karar metnindeki değişikliklere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Merkez Bankası kararında neler öne çıktı? Faiz indirimlerine bir süre ara, Önceki karar metninde yer alan "Adımların büyüklüğü" ifadesi "Para politikası kararları" olarak değişti. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda faiz artışına kapı açıldı

'İHTİYATLI YAKLAŞIMA NEDEN OLDU'

Prof. Dr. Serap Durusoy, TCMB’nin temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

TCMB belirsizlik içerisinde aksiyon almadı. Metinde enflasyonla ilgili kısım değiştirilmiş. Belirgin ve kalıcı enflasyon ifadesi yer almış. Enerji fiyatlarındaki endişe ihtiyatlı yaklaşıma neden oldu

Durusoy sözlerini şöyle sürdürdü:

Adımların büyüklüğü ifadesi yukarı yönlü bir faiz değişimi de olabilir ihtimalini içerisinde taşıyor. Yani TCMB seçeneklerin çok olabileceği bir süreci işaret ediyor.

'OLAN BİTENİ İZLEMEYİ TERCİH EDER GÖRÜNÜYOR'

Prof. Dr. Havva Tunç ise kararın küresel gelişmelerin yakından izlenmesiyle bağlantılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

TCMB faizi yüzde 37 sabit bıraktı. Gecelik borç vermeyi de yüzde 40 bıraktı. Küresel ekonomide (savaş başta olmak üzere) olan biteni izlemeyi tercih eder görünüyor. Aslında kolayı seçti. Ne yapması gerektiğini yaptığı hamlenin risk oluşturup oluşturmayacağını bilmiyor. Kısaca izleyecek

'RENK VERMEYEN BİR METİN OLMUŞ'

Ekonomist Altuğ Özaslan ise karar metninin piyasaya güçlü bir mesaj vermediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: