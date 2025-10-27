Ünlü ekonomistten altın uyarısı: 'Her zaman kazandırır' söylemi yanlış

Ekonomist Mert Başaran katıldığı canlı yayında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başaran, "Altın her zaman kazandırır" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, yatırımcıların geçmiş dalgalanmaları göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Başaran, altının tarih boyunca altı kez hızlı yükseliş yaşadığını, fakat her seferinde yüzde 40 ila yüzde 50 civarında düşüşler görüldüğünü ifade etti. Son yıllarda altın fiyatlarının büyük artış gösterdiğini anımsatan Başaran, piyasada artık dengelenme sürecinin başladığını dile getirdi ve "Altın tarihindeki altı sert yükselişin ardından sert düşüş yaşandı" dedi.

GEÇMİŞ ÖRNEKLER VE DÜŞÜŞLER

Başaran, 1980’de petrol krizinin etkisiyle altının 850 dolara kadar çıktığını, ardından 270 dolara gerileyerek yatırımcısına 20 yıl boyunca kazanç sağlamadığını hatırlattı. 2011’de altının yeniden 1900 dolara yükselmesinin ardından da yüzde 45’e yakın bir düşüş yaşandığını belirtti.

KALDIRAÇLI ALTIN İŞLEMLERİNE DİKKAT

Kaldıraçlı altın işlemlerine karşı uyarıda bulunan Başaran, “Krediyle altın alan, tepede yakalanırsa parasının yarısını kaybedebilir. Altın uzun vadede kazandırır ama her dönemde değil” dedi.

YATIRIMCILARA ÖNERİLER

Yatırımcıların yalnızca aracı kurum tavsiyelerine güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Küresel kurumlar bile bazen yanılabiliyor. Her yatırımcı kendi analizini yapmayı öğrenmeli, altının iniş-çıkış döngülerini iyi anlamalı" ifadelerini kullandı.