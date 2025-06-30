Ünlü ekonomistten çarpıcı uyarı: 'Bir iki ay altın...'

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta piyasaların yönü üzerinde CHP kurultayına ilişkin dava süreci ile perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinin belirleyici olacağını ifade etti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin 2023 yılındaki kurultayına dair vereceği karar, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Ekonomistler, enflasyonun gerileme eğiliminde olduğu, jeopolitik tansiyonun azaldığı bir ortamda çıkacak kararın, borsa üzerindeki etkisinin yanı sıra 24 temmuzda açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını da etkilemesini bekliyor.

ALTIN YERİNE GÜMÜŞ VE FAİZ FONLARI ÖNERİSİ

Altın yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, kısa vadede altına yönelmenin doğru bir tercih olmadığını vurgulayarak yatırımcılara farklı alternatifleri değerlendirmelerini önerdi. “Bu hafta altın baskılanmaya devam eder” diyen Eryılmaz, “3.150 dolara giden ons altın beni şaşırtmaz. Bir iki ay altın almayın. Vadeli mevduat, faiz fonlarının yanı sıra gümüşü daha çok beğeniyorum” açıklamasında bulundu.

VARLIK FONU VE FAİZ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

CHP kurultayına dair olası senaryoları değerlendiren Eryılmaz, kurultayın iptali, kayyum atanması ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesi durumlarında Borsa İstanbul’da düşüş yaşanabileceğini ifade etti. “BIST 100 endeksi 8.800 seviyesine düşebilir. O seviyelerde Türkiye Varlık Fonu alım yaparak devreye girebilir” dedi.

Öte yandan kurultay iptal edilmez ve açıklanacak enflasyon düşük gelirse borsada yukarı yönlü hareket beklediğini belirten Eryılmaz, “Bu hafta 10 bini aşan borsa beni şaşırtmaz” ifadesini kullandı. Dava sonucunun döviz kurları üzerindeki etkisine de değinen Eryılmaz, “Kurultay iptalinin dolarda hareketlenmeye neden olacağını ancak 19 Mart sürecindeki kadar büyük bir döviz talebi olmayacağını tahmin ediyorum” dedi.

Temmuz ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisini de yorumlayan Eryılmaz, “En kötü senaryoda temmuzda faiz indirimi olur mu olmaz mı sorusunu bile tartışırız. TCMB, 19 Mart’ın aksine faizi yüksek tutarak döviz talebini baskılar” değerlendirmesini yaptı.