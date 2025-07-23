Ünlü ekonomistten Merkez Bankası faiz indirimi yorumu: 'Siyasi belirsizlik nedeniyle...'

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlü olduğunu belirtti. Eryılmaz, "Ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplanmayacağı için 350 baz puanlık bir indirim bile yapılabilir. Ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına baktığımızda, stopaj artırımının hemen ardından bir faiz indirimi yapmak istemediği anlaşılıyor. Bu hamle, dövize yönelimi önlemek amacıyla da yapılmış olabilir" dedi.

Eryılmaz, enflasyon hedeflerine dikkat çekerek, "Yıl sonunda yüzde 29,5 seviyesinde kapanış hedefleniyor. Gelecek yıl için hedef yüzde 20’nin altı. Dövize yönelimi sınırlamak için temkinli adımlar atılabilir. Bu nedenle 350 değil 250 baz puanlık bir indirim tercih edilebilir. Fakat 350 baz puanlık bir indirim gelirse piyasa umutlanır" ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİLERİNDE SIKILAŞMA ELEŞTİRİSİ

Kredi politikalarını da değerlendiren Eryılmaz, “Krediler üzerindeki sınırlamaların azaltılması gerekiyor. Özellikle konut kredilerinde çok ciddi kısıtlamalar var. 10 milyon TL’nin üzerinde bir ev almak istiyorsanız kredi kullanamıyorsunuz" dedi.

Eryılmaz, kredi kartı borçlarına getirilen kolaylıkların konut kredileri ve faiz oranlarında da uygulanmasının önemine değindi.

25 TEMMUZ’DA KREDİ NOTU AÇIKLANACAK

25 Temmuz’da açıklanması beklenen kredi notuna ilişkin de konuşan Eryılmaz, “Her iki kurumla (kredi derecelendirme kuruluşları) da görüşmeler yapıldı ancak kredi notu ve görünümde değişiklik beklemiyorum. Moody’s bize genellikle 'sıfırcıdır', belki notumuzu sadece pozitiften durağan pozisyona çekebilir” ifadelerini kullandı.

Rezervlerde artış olsa da dolarizasyonun ters yönde ilerlediğini hatırlatan Eryılmaz, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) azalıyor, rezervler birikiyor ama bu gelişmeler henüz yeterli değil. Siyasi belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası’nın daha temkinli hareket etmesi, 'bekle-gör' politikası izlemesi olağan" dedi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki artışa da değinen Eryılmaz, son beş haftada hızlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. "Altın 3.460 dolara kadar çıktı. En büyük neden, Beyaz Saray ile Fed Başkanı Powell arasında yaşanan gerginlik ve AB ile ABD arasındaki gümrük vergisi belirsizliği oldu. Doların zayıflaması da altına destek verdi. İran - İsrail savaşında bile 3435 dolar üzerinde tutunamadı" dedi.

ABD’nin 1 Ağustos’ta devreye sokacağı yeni gümrük vergilerinin altın fiyatlarını etkilediğini kaydeden Eryılmaz, “Altın 3.500 doların üzerine çıkar mı bilinmez. İran-İsrail savaşında bile 3.435’in üzerinde kalamamıştı. ABD tarifeleri yüzde 50 uygulanır, AB de misilleme yaparsa yükselebilir ama 3.500 doların aşılacağını düşünmüyorum. En fazla bant aralığında hareketi artabilir” yorumunu yaptı.