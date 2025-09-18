Ünlü ekonomistten Türk ekonomisi için devalüasyon uyarısı: Erdoğan’a 'muhalefetten elini çekmesi' çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nün başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin izlenen ekonomi politikaları nedeniyle “kaçınılmaz olarak devalüasyona sürüklendiğini” belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brooks, yapısal olarak döviz krizlerine açık olan Türkiye’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “muhalefetten elini çekmesi” gerektiğini vurguladı.

Brooks, “Türkiye'nin cari açığı zaman zaman o kadar sallantılı hale geliyor ki, cari açık tamamen Merkez Bankası'nın resmi döviz rezervlerinin tüketilmesi ile finanse ediliyor” dedi. Türkiye’nin sürekli imkanlarının ötesinde yaşadığı için döviz krizi döngüsüne hapsolduğunu savunan Brooks, “Bunu yapmanın tek yolu, ithalatı emen ve devalüasyonu kaçınılmaz kılan büyümeyi sürekli artırmak” değerlendirmesinde bulundu.

TL’NİN DURUMU VE PARİTE YÖNLENDİRMESİ

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, Türkiye’de hükümet ve Merkez Bankası’nın döviz kurunu yönlendirdiğini belirterek, “Merkez Bankası'nın ve hükümet otoritesinin döviz kuru üzerinde çok fazla etkisi var. Dolayısıyla Çin sistemindeki kadar olmasa da Türkiye’de yönlendirilen bir kur var” ifadelerini kullandı. Çelebi, TL’nin şu anda aşırı güçlü olmadığını, kurun uzun vadede doğal seviyesine yakın ilerlediğini söyledi.

Çelebi, Türkiye’de enflasyonla mücadelede geç kalındığını ve bunun ekonomik aktivitede yavaşlama ile enflasyona sınırlı düşüş olarak yansıdığını dile getirdi.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE CDS GÖSTERGELERİ

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi artıyor. Öte yandan, Borsa İstanbul’da siyasi gelişmelere bağlı dalgalanmalar devam ediyor. Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti Doç. Dr. Caner Özdurak, yakın gelecekte TL’de ciddi bir devalüasyon beklemediğini, faiz indirimleri süresince kurda sınırlı hareketlenmeler yaşanabileceğini belirtti.

DEVALÜASYON NEDİR?

Bir ülkenin para birimine ekonomik ve ticari dengeleri düzenlemek amacıyla değer kaybettirilmesine “devalüasyon” deniyor. Türkiye’de 2001 sonrası sabit kur rejiminden serbest kur rejimine geçildi ve döviz kurları serbest piyasa tarafından belirlenmeye başladı. TL’nin değer kaybı, genellikle ihracatı artırmak ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla gündeme geliyor.