Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ticarette umduğunu bulamadı: 450 bin yumurta hedefliyordu!

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, bir dönem yatırım yaptığı yumurta üretimi sektöründen çekildiğini açıkladı. Sabah, Eskişehir’de kurduğu tavuk çiftliğiyle ilgili kararını katıldığı bir davette kamuoyuyla paylaştı.

Coşkun Sabah, 2020 yılında Eskişehir’de 1 milyon 300 bin liralık yatırımla kurduğu tesiste 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı. O dönem yaptığı açıklamada tesisin kapasitesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz

Bir süre sektörde faaliyet gösteren Sabah’ın, ortağı tarafından dolandırıldığı da kamuoyuna yansımıştı. Yaşananlara rağmen üretime devam eden sanatçı, sonunda yumurta işini sonlandırma kararı aldı.

Katıldığı bir davette konuşan Coşkun Sabah, yumurta üretimini neden bıraktığını şu sözlerle anlattı:

Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz.

Sabah, bundan sonraki süreçte yeniden müzik çalışmalarına ağırlık vereceğini ifade etti.