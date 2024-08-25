‘Üretim odaklı politikaya dönülmeli’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

AKP iktidarı tarafından uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının yarattığı kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.

Bu kapsamda, ithalata dayalı hayvancılık politikaları nedeniyle zor duruma düşen çiftçiler de ellerindeki malları kesime yollayarak sektörden çıkmaya başladı. Yaşanan süreci Cumhuriyet’e değerlendiren uzmanlar ise bu politika ile et fiyatlarının katlanarak artmaya devam edeceğini vurguladı. Sorularımızı yanıtlayan isimlerden Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Öztornacı, “Hayvansal girdi tedariki sağlayan sektörler başta yem fabrikaları olmak üzere acilen millileştirilmeli, üretim maliyetleri düşürülmeli” çağrısında bulundu.

SERMAYEYE ÖNCELİK

Hayvancılığın bitkisel üretimden koparılmasının bu sektörü baltaladığını ifade eden Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı İpek Süer Topuzoğlu ise şunları söyledi: “Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler en azından kaba yemini üretsin’ dedik, dikkate alınmadı. Tarım politikasında günlük çözümler üretmek, sermayeye öncelemek iktidarın bilinçli tercihi. Yaşananlar bu politikasızlık politikasının sonuçları. Sermayeyi önceleyen politikalar çiftçilerin şartlarını zorlaştırıyor. Bir an önce devlet envanter çıkarmalı, ihtiyaçlar planlanmalı ve ithalat yerine üreticiyi teşvik edecek üretim odaklı bir programa dönülmeli. Üretici, böyle bir değişime uyum sağlamaya hazır.”