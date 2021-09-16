Uyardılar: Fitch'ten Türk bankaları raporu:

16 Eylül 2021 Perşembe, 15:30

Fitch yayımladığı Türk bankaları raporunda, sorunlu kredilere ilişkin ertelemenin üçüncü çeyreğe kadar devam etmesi, yeniden yapılandırmalar ve artan kredi tahsilatlarının bankaların varlık kalitesi metriklerini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Fitch, bankaların faaliyet kârlılıklarının komisyon ücretlerindeki artış, risk maliyetlerindeki azalma ve net faiz marjlarındaki iyileşmeyle 2021’in ikinci çeyreğinde güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre raporda, "Negatif reel mevduat faizi, enflasyon baskısı, düşük güvenle dolarizasyon artabilir" diyen Fitch, Türk lirası cinsinden kredi büyümesinin ikinci çeyrekte özel bankalar tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.

Türk lirası cinsinden ticari kredilerin özel bankaların öncülüğünde 2021’in ikinci büyümeye devam ettiğini belirten Fitch, Dövize göre düzeltilmiş kredi büyümesinin yüzde 1,9 ile sınırlı kaldığını ve döviz cinsinden kredilere olan iştahın azaldığını kaydetti.

"LİRAYA OLAN DÜŞÜK GÜVEN"

Bankaların çoğunun gerilimli piyasa şartlarına rağmen sendikasyon kredilerini Nisan-Mayıs 2021 döneminde çevirdiklerini veya artırdıklarını belirten Fitch, "Bu durum, bankaların fonlama piyasalarına, 2020'nin ilk yarısına göre daha yüksek maliyet ile olsa da, erişme kabiliyetleri olduğunu teyit etti" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Ratings, daha önce Türkiye’de Temmuz ayı enflasyonundaki yükseliş sonrasında Bloomberg HT ile paylaştığı yorumlarda reel mevduat faizlerinin eksiye geçmesiyle halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini belirtmişti.

“Türk lirasına olan güvenin zayıflaması ve mevduat sahiplerinin kur oynaklığından elde edebilecekleri kazançlara yönelmesiyle dolarizasyon daha da artabilir” diyen Fitch Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bankacılık Direktörü Ahmet Kılınç, Türkiye’de bankacılık sektöründe dolarizasyonun yüzde 55 ile zaten yüksek olduğunu ve son yıllarda da keskin bir şekilde yükseldiğini söylemişti.