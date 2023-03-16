Uygunsuz sanayi ürünlerine 47.4 milyon lira ceza kesildi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 11:27

Bakanlığın Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler denetime tabi tutuldu. Geçen yıl farklı marka ve modelde toplam 39 bin 412 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi.

Söz konusu ürünlerin 4 bin 123'ü ilgili mevzuatlara aykırı bulunurken, 453 farklı ürün teste gönderildi ve 111 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.

Öte yandan 231 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanındı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 47 milyon 433 bin 538 liralık ceza uygulandı.

HER 100 ÜRÜNDEN 11'İ UYGUNSUZ BULUNDU

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları asansör, elektrikli ekipmanlar, basınçlı ekipmanlar ve makineler oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise yüzde 26,8 ile asansör olarak tespit edildi. Asansörü, yüzde 13,03 ile makineler, yüzde 9,59 ile enerji verimliliği izledi.

Geçen yıl denetlenen her 100 üründen 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,5 olarak belirlendi.

ASANSÖRLERE 33.8 MİLYON LİRALIK CEZA

Günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan asansörler, geçen yıl en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Bu dönemde asansör ürününe yönelik ürün denetimi ile birlikte asansörlere yönelik bakım faaliyeti yürüten firmalara, periyodik kontrol faaliyeti yürüten A tipi muayene kuruluşlarına ve bina sorumlularına ilişkin hizmet denetimi faaliyetlerine yönelik olmak üzere toplam 10 bin 167 denetim gerçekleştirildi, 2 bin 725'i uygunsuz bulundu. Bunların 255'i teste giderken 140'ı için düzeltme süresi verildi.

Uygunsuz bulunan asansörlere 2022 yılında toplam 33 milyon 765 bin 104 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 5 milyon 205 bin 530 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 2 milyon 991 bin 698 lirayla makineler oldu.