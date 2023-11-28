Uyuşmazlıkta arabuluculuk süreci başladı: Metalde geri adım yok

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Metal işkolunda Türk sanayisinin en büyük şirketlerinde çalışan 259 bin işçiyi kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde, arabuluculuk sürecine girildi. Bir aylık süreçte Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yeni bir teklifle masaya gelmesi beklenirken Türk Metal Sendikası ise taleplerinde kararlı olacağını açıkladı. MESS’in görüşmede gündeme getirdiği talepler ise ağır çalışma koşulları dayatıyor.

Ereğli Demir Çelik (Erdemir), Mercedes-Benz, Bosch, Ford, Arçelik, Eczacıbaşı, Man, Tofaş gibi dev markalarda çalışanların örgütlü olduğu metal sektöründeki yaklaşık 259 bin işçi için eylülde başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri geçen hafta uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş üyelerinin de etkileneceği uyuşmazlığı Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak “Eylemse eylem, grevse grev” sözleriyle duyurmuştu. Anlaşmazlıkta arabulucuk sürecinin ocak ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

İşverenin emekçiye ağır çalışma koşulları dayatan talepleri şöyle:

MESS ilk altı ay için yüzde 35, diğer dönemler için ise TÜFE oranında artış önerdi. Türk Metal Sendikası ise yüzde 119.05 zam talep etmişti.

MESS, sözleşmenin süresinin iki yıl değil de üç yıl olmasını istedi. Bu durumda emekçi üç yıl boyunca sözleşme dışında başka zam alamayacak.

MESS denkleştirme uygulamasının sözleşmede yer almasını ve dört ay olarak uygulanmasını istedi. Ayrıca dört ay içinde çalışılmayan zamanlar için de telafi çalışması yaptırılabilmesinin sözleşmeye eklenmesini talep etti.

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