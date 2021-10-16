Uzman ekonomistten yurttaşlara kritik ekonomi tavsiyeleri
Ekonomist Evrim Devrim Zelyut, TCMB'deki değişikliğin ardından yükselen kurlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet TV'ye ekonomik gidişatı değerlendiren Zelyut, bu süreç için yurttaşlara kritik önerilerde bulundu.
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