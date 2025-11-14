Uzman isim açıkladı: Altın almak için doğru zaman ne zaman?

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından altın ve gümüş piyasalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gün içinde sert yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yatırımcıları yanılttığını vurguladı.

ALTINDA YÖN NE OLACAK?

Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 238 dolar seviyesinde yüzde 1 yükselişle işlem gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta bir yükseliş olacak. 4 bin 150 dolar, 4 bin 180 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin dalgalanmaya. Tekrar buradan kar satışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz

KISA VADELİ YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

Kısa vadeli yatırımcıların daha temkinli olması gerektiğini söyleyen Memiş, “Beklentimin biraz daha üzerinde olan bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar biraz daha yükseldi ons altın” diye konuştu.

FED KARARI ÖNCESİ RİSK SİNYALİ

10 Aralık’ta açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde fiyatlamaların agresif olduğunu belirten Memiş, “Bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum” dedi. Geçtiğimiz hafta 4 bin dolar olan ons altının bir anda 4 bin 230 dolara çıkmasını “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendiren Memiş, dalgalanmanın süreceğini aktardı.

BÜYÜK YATIRIMCILAR KAZANÇ SAĞLIYOR

Memiş, büyük yatırımcıların sert hareketlerden kazanç sağladığını belirterek, “Küçük yatırımcılar kısa vadeli pozisyon açanlar zarar etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ons altında 3 bin 800–4 bin 200 dolar aralığındaki beklentisinin korunduğunu söyleyen uzman, düşüş beklentisinin sürdüğünü belirtti.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altında son durum için Memiş şu bilgileri paylaştı:

Gram altın fiyatı 5 bin 954 TL seviyesinde… Gram altın tarafında 5 bin 650 TL destek seviyesi geçerliliğini korumakta.

Ayrıca 2026 yılı için ons altında 4 bin 800–4 bin 880 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

Altın almak için doğru zamanı soranlara Memiş, şu net uyarıyı yaptı:

Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Altın almak için bu hafta uygun değil. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz.

Yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini söyleyen Memiş, önümüzdeki hafta daha uygun seviyelerin oluşabileceğini belirtti.

GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Memiş, gümüşün getiri açısından altını geride bıraktığını şu örnekle açıkladı:

“10 bin TL yatıran bir kişi gram altınla 19 bin 349 TL kazanırken, gram gümüşle 22 bin 372 TL kazanıyor” dedi. Uzman, 2025 ve 2026 yıllarında da gümüşün güçlü performansını sürdüreceğini öngörüyor.

*Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.