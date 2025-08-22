Uzman isim bakanla görüştü, müjdeyi verdi: Altın satışında yeni dönem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 12:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmenin ardından altın satışlarında yeni dönemin başlayacağını açıkladı. Sertifikalı sistemle hem yatırımcı hem de kuyumcu korunacak. Sektörde tüm ezberler bu değişiklikle bozulacak.

Altın satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Hem yurttaşların hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan bu süreç, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentilerini ilettiğini belirtti. Memiş, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

SERTİFİKALI DÖNEMİN BAŞLANGICI

Memiş, işçilikli altınlarda (kelepçe, kolye, küpe) kullanılan taş ve yayların tüketici ve kuyumcuları mağdur ettiğini ifade etti ve şöyle devam etti:

Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.

HEM TÜKETİCİ HEM KÜYUMCU KORUNACAK

Memiş, sertifikalı sistemin detaylarını şöyle açıkladı:

Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak.

