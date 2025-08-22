Uzman isim bakanla görüştü, müjdeyi verdi: Altın satışında yeni dönem!

Altın satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Hem yurttaşların hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan bu süreç, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentilerini ilettiğini belirtti. Memiş, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

SERTİFİKALI DÖNEMİN BAŞLANGICI

Memiş, işçilikli altınlarda (kelepçe, kolye, küpe) kullanılan taş ve yayların tüketici ve kuyumcuları mağdur ettiğini ifade etti ve şöyle devam etti:

Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.

HEM TÜKETİCİ HEM KÜYUMCU KORUNACAK

Memiş, sertifikalı sistemin detaylarını şöyle açıkladı: