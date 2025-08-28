Uzman isim rekor için tarih verdi: Altın o seviyeyi aşacak! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları…

Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Geçen hafta gerileyen altın, bu hafta toparlanarak değer kazandı.

ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİ Finans analisti İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 3380 dolara, gram altının ise 4475 liraya yükseldiğini açıkladı. Memiş, “Geçen hafta 4400 liradan işlem gören gram altın bu hafta 75 lira değer kazandı. Çeyrek altın 7340, yarım altın 14 bin 680, tam altın ise 29 bin 360 liraya ulaştı” dedi.

FED VE TRUMP ETKİSİ ALTINI DESTEKLİYOR Altındaki yükselişte, Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD Başkanı Trump’ın FED üzerindeki baskısını artırması etkili oldu. Memiş, “Bu gelişmeler altına destek sağladı. Uzun vadede altın yatırımcısına kaybettirmiyor” ifadelerini kullandı.

2026 İÇİN GRAM ALTINDA 6 BİN LİRA BEKLENTİSİ Cumhuriyet altını şu anda 29-30 bin lira aralığında işlem görüyor ve yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olmaya devam ediyor. Yıl sonunda 30 bin liranın üzerine çıkması, 2026’da ise 40-45 bin lira bandına yükselmesi öngörülüyor.

Çeyrek altın bugünlerde 7250-7300 lira seviyelerinde olsa da, önümüzdeki yıl 10 bin liraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle düğün planlayanların ve yatırımcıların şimdiden hazırlık yapmaları gerektiği belirtiliyor.

ALTINDA “TATİL BİTTİ” Altın fiyatları son dört aydır bir “dinlenme sürecindeydi”. Ancak jeopolitik gelişmeler, Trump’ın açıklamaları ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri ile birlikte bu süreç sona erdi. Analistlere göre artık “tatil bitti” ve altın yeniden yükseliş trendine girdi.

Bugün gram altın 4475 lira seviyesinde bulunuyor. Memiş’e göre 2026’nın ilk yarısında gram altının 6000 lirayı görmesi bekleniyor. Bu nedenle bugünkü fiyatlar yatırımcılar için hâlâ bir “fırsat” olarak değerlendiriliyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR Sonuç olarak altın, uzun vadede yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Hem merkez bankalarının rezervlerinde hem de yurttaşların birikimlerinde güvenli liman olma özelliğini koruyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 473 TL

4 bin 473 TL Çeyrek altın: 7 bin 350 TL

7 bin 350 TL Cumhuriyet altını: 29 bin 265 TL

29 bin 265 TL Ons altın: 3 bin 389 dolar